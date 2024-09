vivo X Fold 4 sarà più sottile e leggero, ma con una batteria enorme

Nei giorni scorsi è arrivata una conferma (sotto forma di leak) per quanto riguarda il futuro degli smartphone pieghevoli del brand cinese. A quanto pare vivo X Fold 4 si farà e sarà di certo in buona compagnia (dato si vocifera anche di novità per OPPO e OnePlus). Intanto cominciano a fare capolino i primi dettagli sulle specifiche e quello che colpisce è sicuramente la batteria, visto il corpo più sottile rispetto a quello del predecessore.

vivo X Fold 4: spuntano i primi dettagli sulle specifiche del prossimo pieghevole

X Fold 3 Pro – Crediti: vivo

In base a quanto riportato da un noto insider cinese, vivo X Fold 4 sarà più sottile e leggero rispetto ai precedenti modelli: si parla di uno spessore di circa 8 mm da chiuso ed un peso intorno ai 210 grammi. Per fare un confronto, vivo X Fold 3 Pro misura 11,2 mm e pesa 236 grammi mentre Honor Magic V3 arriva a 9,2 mm e 226 grammi. Per amor di precisione, il modello Honor è il pieghevole più sottile al mondo e quindi il prossimo modello di vivo dovrebbe soffiargli questo primato. Di seguito un riepilogo delle specifiche leak.

Dimensioni di 8,x mm (chiuso) per 21x grammi

(chiuso) per Certificazione IPX8

Lettore d’impronte digitale sotto ai display (entrambi ad ultrasuoni)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1 x 4,26 GHz)

GPU Adreno

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica rapida e wireless

con ricarica rapida e wireless Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS (L1 + L5), Type-C USB 3.2 Gen 2, sensore IR

Tripla camera da 50 MP con teleobiettivo a periscopio e ottiche Zeiss

con teleobiettivo a e ottiche Zeiss Sistema operativo Android 15 con OriginOS 5

Nonostante il peso e lo spessore contenuti, vivo X Fold 4 avrebbe dalla sua una batteria enorme: si tratterebbe di un’unità al silicio-carbonio da ben 6.000 mAh. Tra le altre voci, sembra che la prossimo generazione avrebbe solo uno smartphone pieghevole; resta da vedere se il nome sarà effettivamente X Fold 4 oppure X Fold 5, vista la tetrafobia cinese verso il numero 4 (considerato sfortunato). Non ci sono ancora informazioni da parte di vivo ma secondo le indiscrezioni l’uscita sarebbe prevista nel primo trimestre del 2025 (insieme ai rivali OPPO Find N5 e OnePlus Open 2).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le