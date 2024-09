vivo V40e 5G ufficiale: il più economico della serie, senza rinunciare allo stile

Nelle ultime ore è stato ufficialmente svelato il nuovo vivo V40e, dispositivo che va ad aggiungersi ai tre prodotti già lanciati in precedenza (V40 e V40 Lite e V40 Pro). In linea con quanto fatto l’anno scorso in occasione del lancio di V30e, il brand intende posizionare questo nuovo smartphone come modello di base, e dunque più economico, nella gamma 5G.

vivo V40e: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita Global

Crediti: vivo

In termini di design, vivo v40e è praticamente identico ai modelli già ufficializzati. Presenta dunque un profilo molto sottile e smussato con uno schermo curvo. L’aspetto che lo rende più facilmente distinguibile rispetto al modello Pro ad esempio si trova sul retro: il comparto fotografico presenta un sensore in meno e un’area che racchiude le fotocamere sempre colorata di nero ma meno circolare e più tendente alla forma ovale.

Lo smartphone presenta un display AMOLED curvo da 6,77″ con risoluzione Full HD+, supporto HDR10 e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. All’interno dello schermo, nella parte bassa al centro, ecco anche un lettore per le impronte digitali. Passando alle abilità fotografiche, è dotato di un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP con OIS affiancato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP e da un flash LED Aura Light utile anche per la regolazione della temperatura del colore. Lato selfie è presente una fotocamera da 50 MP. Sono inoltre disponibili diverse funzionalità legate all’intelligenza artificiale, come gomma AI, ritratto AI e molto altro.

Crediti: vivo

Per offrire performance ottimali, vivo V40e è stato equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 7300 e 8 GB di RAM. Questa accoppiata fornisce anche una buona efficienza energetica, complice la batteria da 5.500 mAh con supporto per la ricarica a 80W. L’archiviazione invece presenta due tagli di memoria: 128 e 256 GB. Infine, il telefono arriva con la FuntouchOS 14 basata su Android 14 e garantisce tre anni di aggiornamenti Android oltre a quattro anni di patch di sicurezza.

Al momento vivo v40e è disponibile nelle colorazioni Mint Green e Royal Bronze ma solo in India. La variante da 8/128 GB costa 28.999 INR, al cambio circa 310€ mentre il modello da 8/256 GB ha un prezzo di 30.999 INR, circa 331€. In Italia sono già disponibili i modelli V40, V40 Lite e V40 SE 4G (manca all’appello V40 Pro) e non è pertanto da escludere che anche questa versione possa arrivare prossimamente.

