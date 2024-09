Ulefone Armor 28 Ultra ufficiale: è il primo rugged top con Dimensity 9300+

Arriva un nuovo dispositivo ultra-resistente della serie Armor e questa volta la compagnia cinese ha deciso di fare le cose in grande stile. Ulefone Armor 28 Ultra (e il nome è già un programma) è un rugged phone con caratteristiche da top di gamma, equipaggiato con un chipset d’eccezione: ecco tutti i dettagli e le specifiche dell’ultima fatica del brand.

Ulefone Armor 28 Ultra: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Ulefone

Gli smartphone dalla serie Armor ci hanno sempre regalato grandi soddisfazioni, in termini di funzionalità e caratteristiche. La nuova aggiunta alla gamma non fa eccezione, anzi punta ad alzare di molto l’asticella: si tratta, infatti, del primo rugged phone equipaggiato con il Dimensity 9300+. Quest’ultimo è il chipset top di MediaTek e il rivale dello Snapdragon 8 Gen 3: parliamo quindi di un SoC di fascia premium in grado di offrire performance senza compromessi, dotato di una configurazione octa-core con 1* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz, con GPU Immortalis-G720 e realizzato a 4 nm da TSMC. Lato memorie non mancano 16 GB di RAM LPDDR4X e 512 GB di storage UFS 3.1, espandibile tramite micro SD.

Ovviamente la potenza non è la sua sola caratteristica: si tratta di uno smartphone votato alla resistenza, con certificazioni IP68 e IP69K. Il telefono è resistente a polvere, acqua, cadute (fino a 2 metri) ed è in grado di reggere anche contro temperature estreme (tra -30°C e 55°C). Passando al display, frontalmente trova spazio uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz con una luminosità di picco di 2.200 nit. Il retro ospita un pannello secondario, utile per visualizzare ora e data, notifiche, controlli della musica e non solo.

Crediti: Ulefone

Le caratteristiche di punta continuano anche sul fronte della fotocamera: Ulefone Armor 28 Ultra monta un sensore Sony IMX989 da 50 MP (f/1.9), soluzione utilizzata da numerosi top di gamma e dispositivi di fascia alta. C’è un ultra-grandangolare da 50 MP (Samsung JN1) ed una Night Vision Camera da 64 MP (OV64B1B) con FOV 80°. Presente all’appello anche una fotocamera termica ThermoVue ad altissima risoluzione. Per concludere abbiamo una batteria da 10.600 mAh con ricarica rapida da 120W e wireless da 50W, il supporto Dual SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, l’NFC per i pagamenti contactless, un sensore IR, uno speaker da 1,5W ed un ingresso mini jack da 3,5 mm per le cuffie.

Al momento l’azienda non ha ancora svelato il prezzo di Ulefone Armor 28 Ultra: il rugged phone sarà tra i protagonisti di IFA 2024 e probabilmente ne sapremo di più nel corso della fiera tech di Berlino. Per quanto riguarda la commercializzazione, dovrebbe avvenire direttamente nel mese di novembre.

