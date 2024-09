Tutte le novità Anker annunciate a IFA 2024: MagGo, SOLIX, Eufy, Nebula e Soundcore!

La fiera tech di Berlino è iniziata e tra i marchi presenti c’è anche Anker: IFA 2024 diventa il palcoscenico adatto per presentare tutti i nuovi prodotti per il mercato europeo, con tantissime soluzioni targate MagGo, SOLIX, Eury, Nebula e Soundcore. Ecco tutte le novità annunciate dal produttore!

Anker a IFA 2024: tutte le novità annunciare dalla compagnia asiatica

MagGo

Crediti: Anker

Anker introduce diversi nuovi prodotti alla sua popolare serie MagGo. La linea MagGo sfrutta i più recenti standard di ricarica Qi2 e la tecnologia Magnetic Power Profile di Apple, fornendo un’esperienza di ricarica wireless più veloce e stabile con un massimo di 15 watt di potenza. La nuova linea include cinque nuove soluzioni, tutte disponibili all’acquisto su Amazon.

SOLIX

Crediti: SOLIX

Anker SOLIX presenta la nuova serie C300, una linea compatta e portatile di power stations progettate sia per le avventure all’aria aperta che per il backup domestico. La serie comprende due modelli, C300 DC e C300, ciascuno caratterizzato da un design verticale salvaspazio con maniglia per il trasporto integrata, che li rende ideali per l’escursionismo, il ciclismo e il campeggio, con una tracolla opzionale disponibile per la massima portabilità. La serie comprende anche soluzioni di illuminazione integrate, con la C300 DC dotata di un’esclusiva luce pop-up e la C300 dotata di una luce frontale. Entrambi i modelli sfruttano la tecnologia della batteria LiFePO4, fornendo una capacità costante di 288 wattora e fornendo 300 W di potenza.

Il C300 DC è progettato principalmente per l’uso esterno e offre molteplici uscite di ricarica, incluse due porte USB-C bidirezionali da 140 W che possono ricaricare completamente l’unità in soli 90 minuti. Il C300 è una soluzione ibrida che soddisfa sia le esigenze di campeggio che quelle di emergenza, con più prese USB-C e tre porte di uscita CA per piccoli elettrodomestici e dispositivi personali. Entrambi i modelli includono una connessione XT60 e supportano fino a 100 watt di energia solare in ingresso.

Entrambi i modelli saranno disponibili in Europa a partire dal 26 settembre.

Inoltre Anker annuncia l’intenzione di portare il sistema di accumulo di energia X1 in UE e nel Regno Unito. In un contesto di aumento dei costi energetici, Anker SOLIX X1 combina un design elegante e iconico con ottime prestazioni per supportare il crescente movimento dei consumatori verso l’indipendenza energetica. Con la sua capacità di immagazzinare fino a 180 kWh di energia e fornire fino a 72 kW di potenza, l’X1 garantisce ai proprietari di casa energia anche durante i blackout. La sua innovativa ottimizzazione energetica e le capacità di ricarica rapida lo distinguono, rendendolo un’aggiunta essenziale per coloro che desiderano garantire il proprio futuro energetico.

Eufy

Crediti: Eufy

eufy sta espandendo la sua linea smart home con cinque nuovi prodotti di illuminazione intelligente che possono anche essere sincronizzati insieme per creare temi di illuminazione coordinati: perfetto per vacanze o occasioni speciali. Inoltre, i clienti di eufy security possono integrare le nuove opzioni di illuminazione nel proprio sistema di sicurezza domestica. Utilizzando le telecamere Eufy Security e l’intelligenza artificiale integrata di questi dispositivi, le luci possono essere programmate per attivarsi e cambiare colore quando la telecamera rileva il movimento umano. La nuova linea include:

Permanent Outdoor Lights E22

Outdoor String Lights E10

Outdoor Spotlights E10

Outdoor Pathway Lights E10

Indoor Floor Lamp E10

Nebula

Crediti: Nebula

Nebula presenta due nuovi proiettori, entrambi dotati della piattaforma Google TV e dell’integrazione Netflix integrata, per un’esperienza di intrattenimento senza interruzioni.

Capsule Air è il proiettore portatile di nuova generazione di Nebula. Offre una visione flessibile in quasi tutti gli spazi abitativi. Questo dispositivo è arricchito da una gamma di accessori opzionali tra cui un supporto Gimbal, un treppiede Power Bank che raddoppia il tempo di riproduzione del proiettore e una base Snap-On che non solo può inclinare il proiettore, ma può essere montato su una parete o un armadio per aggiungere opzioni di proiezione creativa.

Cosmo 4K SE, progettato per gli appassionati di home cinema, è dotato di risoluzione 4K UHD, 1.800 ANSI lumen che beneficiano della tecnologia HybridBeam che combina LED e laser, nonché Dolby Vision. La tecnologia NebulaMaster fornisce immagini naturali con colori e dettagli realistici, offrendo un’esperienza cinematografica eccezionale.

Il prezzo e la disponibilità di Capsule Air per Germania, UE e Regno Unito saranno annunciati a breve. Cosmos 4K SE sarà disponibile nell’UE e nel Regno Unito a partire dal 19 settembre.

Soundcore

Crediti: Soundcore

Ovviamente non mancano tante soluzioni Soundcore tra cuffie premium, auricolari open-ear e altoparlanti portatili. Si tratta di quattro nuovi prodotti, alcuni dei quali in dirittura d’arrivo anche in Europa.

Space One Pro – cuffie dotate di un sistema di cancellazione del rumore a quattro stadi e un design pieghevole con la nuova struttura FlexiCurve che ne riduce le dimensioni del 50% per una facile trasportabilità. Space One Pro è disponibile oggi negli Stati Uniti e nel Regno Unito e sarà disponibile dal 19 settembre in Europa .

– cuffie dotate di un sistema di cancellazione del rumore a quattro stadi e un design pieghevole con la nuova struttura FlexiCurve che ne riduce le dimensioni del 50% per una facile trasportabilità. Space One Pro è disponibile oggi negli Stati Uniti e nel Regno Unito e sarà disponibile . AeroFit 2 – Open Ear di nuova generazione dotati di un esclusivo gancio auricolare girevole e di un design a doppia curvatura con rivestimento in silicone liquido che garantiscono una vestibilità migliorata e regolabile e una qualità del suono superiore. Prezzi e dettagli di lancio in Europa verranno condivisi in un secondo momento.

– Open Ear di nuova generazione dotati di un esclusivo gancio auricolare girevole e di un design a doppia curvatura con rivestimento in silicone liquido che garantiscono una vestibilità migliorata e regolabile e una qualità del suono superiore. Prezzi e dettagli di lancio verranno condivisi in un secondo momento. Select 4 Go – il nuovo altoparlante ultraportatile dotato di una durata della batteria di 20 ore, resistenza all’acqua IP67 ed EQ personalizzato, che lo rendono ideale per l’ascolto in movimento. Sarà disponibile in sei combinazioni di colori nel Regno Unito a partire dal 9 settembre e negli Stati Uniti più tardi a settembre.

– il nuovo altoparlante ultraportatile dotato di una durata della batteria di 20 ore, resistenza all’acqua IP67 ed EQ personalizzato, che lo rendono ideale per l’ascolto in movimento. Sarà disponibile in sei combinazioni di colori nel Regno Unito a partire dal 9 settembre e negli Stati Uniti più tardi a settembre. Rave 3 – l’altoparlante per feste definitivo, dotato di doppi microfoni wireless e tecnologia di rimozione vocale AI che può trasformare qualsiasi canzone in una melodia per karaoke. Fornisce 160 watt di suono con la tecnologia BassUp 1.0 e uno spettacolo di luci HexaGlow sincronizzato al ritmo, che lo rende perfetto per qualsiasi festa. La disponibilità sul mercato e il prezzo saranno annunciati in un secondo momento.

