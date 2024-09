TITAN ARMY presenta P2510G & P2710S: monitor da gaming a partire da soli 109€!

I festeggiamenti (e gli sconti) per il 4° anniversario di Geekmall sono in corso e le occasioni per risparmiare sul meglio del tech non mancano di certo. C’è spazio anche per nuove aggiunte, in questo caso con un occhio ai gamer più esigenti e attenti al portafogli: TITAN ARMY P2510G e P2710S sono i nuovi monitor da gaming del brand, freschi di lancio e subito in promozione con un codice sconto e l’immancabile spedizione gratis dall’Europa.

TITAN ARMY P2510G & P2710S debuttano su Geekmall: due monitor da gaming economici ma potenti!

Crediti: Titan Army

Il più economico dei nuovi arrivi è TITAN ARMY P2510G: si tratta di un monitor da gaming di dimensioni contenute, ma dotato di buone specifiche ed un prezzo particolarmente ghiotto. Il monitor è dotato di un pannello IPS con refresh rate a 180 Hz, un tempo di risposta GTG di 1 sm, supporto HDR10, una copertura della gamma sRGB del 99% e risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel, con rapporto in 16:9). Parliamo di una soluzione da 24,5″, con colori fedeli e performance di tutto rispetto (vista soprattutto la fascia di prezzo). Grande attenzione anche all’affaticamento degli occhi, grazie alla tecnologia DC Flicker-Free e alla bassa emissione di luce blu. Lo schermo offre 8 modalità tra cui scegliere, in modo da adattarsi a qualsiasi esigenza di gioco. Il dispositivo è dotato di staffa con inclinazione, ma è possibile anche il montaggio a parete grazie al supporto VESA. Il monitor P2510G è in sconto a soli 109€: basta utilizzare il coupon “TITANARMY” prima di procedere con l’acquisto!

Crediti: Titan Army

Le novità continuano con TITAN ARMY P2710S: in questo caso il prezzo è superiore, ma si tratta ancora una volta di una cifra appetibile. Solo 259€ riscattando il codice sconto “TITANARMY“, ovviamente sempre con spedizione gratis dai magazzini europei di Geekmall. Il prezzo cambia per le caratteristiche del monitor: parliamo nuovamente di una soluzione da gaming, stavolta da 27″ di diagonale e con risoluzione QHD (2.560 x 1.440 pixel). Anche il refresh rate è più performante ed arriva fino a 240 Hz. Tra le altre caratteristiche abbiamo le tecnologie Fast IPS e Adaptive Sync, il supporto HDR400, il tempo di risposta GTG di 1 ms, una gamma cromatica DCI-P3 del 95%, 10 modalità pre-impostate e la possibilità di utilizzare lo schermo anche in verticale. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

