Tineco PURE ONE Station 5, Pure ONE A50S e non solo: il futuro delle pulizie smart a IFA 2024

In questi giorni si sta svolgendo uno degli eventi più importanti del panorama tech europeo ed internazionale: IFA 2024 è un focolaio di idee, nuovi prodotti e marchi top, con tantissime soluzioni in numerose categorie differenti. Ovviamente non possono mancare i prodotti dedicati alle pulizie intelligenti: ormai vacuum cleaner e lavapavimenti sono stati ampiamente sdoganati e gli utenti sono sempre in cerca di nuovi modi per migliorare la qualità delle pulizie, ma senza stress. Tineco, brand specializzato nella cura dei pavimenti e nei dispositivi smart per la casa, presenta una serie di novità in occasione di IFA 2024: ben quattro nuovi modelli, per ogni tipologia di esigenza!

Tineco presenta la sua nuova linea di prodotti per le pulizie intelligenti: tutte le novità annunciate a IFA 2024

Gli aspirapolvere intelligenti di Tineco diventano ancora più facili da utilizzare e con prestazioni migliorate. Tra le novità di IFA 2024 troviamo Tineco PURE ONE STATION 5, l’ultimo modello di questa particolare serie accompagnato da una potente stazione di pulizia 3 in 1. Una volta terminata la sessione di pulizia, basta riporre l’aspirapolvere nell’apposita stazione per dare il via all’auto-pulizia e alla ricarica. Il serbatoio nello sporco da 2,5 litri (invece dei classici sacchetti per la polvere) consente di immagazzinare i residui fino a 45 giorni, evitando i frequenti svuotamenti manuali (e quindi risparmiando tempo). Ma questa non è l’unica tipologia di pulizia operata dalla base: la stazione è in grado di effettuare un’auto-pulizia completa, dalla spazzola fino al tubo dell’aspirapolvere, senza tralasciare nemmeno il filtro. Tineco PURE ONE STATION 5 si presenta come la stazione per le pulizie definitiva anche grazie alla potente aspirazione da 175W, all’autonomia migliorata (fino a 70 minuti) e al sistema Dual Cyclone (che separa efficacemente la polvere dall’aria).

Il nuovo Tineco PURE ONE A50S è il nuovissimo aspirapolvere della serie tutto potenza e funzioni intelligenti. Il dispositivo ha una capacità di aspirazione da 185W e monta una spazzola intelligente 3DSense Power Brush, in grado di regolare la potenza di aspirazione in modo automatico e in base al grado di sporco. Quando si pulisce fino ai bordi la potenza aumenta grazie al sensore di riconoscimento intelligente integrato: in questo modo è possibile risparmiare energia (viene utilizzata la piena potenza solo quanto necessario) ed avere pavimenti sempre lindi. L’aspirapolvere è dotato di un pratico faro grandangolare a 120°, in grado di illuminare un’area più ampia e di individuare meglio lo sporco. Il tubo di aspirazione è inclinabile a 180°, una caratteristica da non sottovalutare dato che permette di pulire agilmente (e senza sforzo) sotto mobili, letti e divani.

Sia Tineco PURE ONE STATION 5 che PURE ONE A50S saranno disponibili in Europa entro la fine di settembre. Oltre a questi due modelli, a IFA 2024 sono presenti anche altre soluzioni per la pulizia e non solo.

FLOOR ONE STRETCH S6 è la nuova lavapavimenti in grado di raggiungere senza fatica anche le aree più difficili, con funzioni di auto-pulizia ed asciugatura rapida, la tecnologia HyperStretch e un design flessibile

è la nuova lavapavimenti in grado di raggiungere senza fatica anche le aree più difficili, con funzioni di auto-pulizia ed asciugatura rapida, la tecnologia HyperStretch e un design flessibile CARPET ONE Cruiser è una soluzione pensata per la pulizia dei tappeti, in grado di offrire un’efficacia profonda grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor (che regola automaticamente la potenza di aspirazione per una maggiore efficienza) e all’illuminazione a LED

è una soluzione pensata per la pulizia dei tappeti, in grado di offrire un’efficacia profonda grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor (che regola automaticamente la potenza di aspirazione per una maggiore efficienza) e all’illuminazione a LED Oveni One è il nuovo forno intelligente per una cottura sempre precisa

è il nuovo forno intelligente per una cottura sempre precisa Chiere One è il nuovo fornello intelligente avanzato

è il nuovo fornello intelligente avanzato Chiere One Pro è una soluzione di livello professionale, per i più esigenti

