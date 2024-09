Telegram annuncia novità che renderanno dura la vita ai criminali

Sembrava fisiologico che l’arresto di Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, avrebbe portato a cambiamenti più o meno importanti alla piattaforma, e così sta avvenendo. Dopo essere stato liberato dalle autorità francesi, Durov annunciò che l’app sarebbe “migliorata significativamente“: un annuncio inizialmente privo di dettagli ma che adesso si sta concretizzando, con primi cambiamenti apportati alla funzione di ricerca.

Pavel Durov annuncia: cambiata la gestione della ricerca all’interno di Telegram

Crediti: Canva

Lo rimarca lo stesso Pavel Durov: “la ricerca su Telegram è più potente rispetto ad altre app di messaggistica perché consente agli utenti di trovare canali pubblici e bot“. Questo nel bene e nel male, perché utilizzando le giuste parole chiave non è difficile imbattersi in canali di dubbia caratura morale per non dire fuorilegge, per esempio nella vendita di beni e servizi illegali.

Per questo, nelle ultime settimane il team Telegram ha implementato funzionalità d’intelligenza artificiale per render più sicura la ricerca Telegram, rendendo inaccessibili tutti i contenuti ritenuti problematici; qualcosa potrebbe ancora sfuggire ai controlli, in tal caso gli utenti sono invitati a segnalarlo tramite gli appositi strumenti dell’app.

In più, un’altra novità importante è che indirizzi IP e numeri di telefono di chi violerà queste regole potranno essere forniti alla polizia qualora ci fossero “valide richieste legali” da parte loro. In questo modo, Telegram vuole scoraggiare le attività criminali che lo scorso agosto portarono alla temporanea incarcerazione di Pavel Durov, accusato di non moderare reati di truffe, traffico di droga, reati contro minori e terrorismo perpetrati sulla sua piattaforma.

