Tecno Phantom V Fold 2 & V Flip 2 ufficiali: sono i nuovi pieghevoli economici!

Dopo la classica carrellata di dettagli dall’azienda e indiscrezioni, ecco che i nuovo smartphone pieghevoli del brand sono finalmente ufficiali. Tecno Phantom V Fold 2 e Phantom V Flip 2 continuano sulla scia dei predecessori, proponendo formati “atipici” a cifre accessibili: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita delle ultime novità targate Tecno.

Tecno Phantom V Fold 2 & V Flip 2: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Phantom V Fold 2

Crediti: Tecno

Per quanto riguarda Tecno Phantom V Fold 2, abbiamo un netto cambio di stile rispetto al primo V Fold: il modulo fotografico circolare è stato messo da parte in favore di uno spazio rettangolare contenente i sensori ed il flash LED. Ancora una volta abbiamo un formato in-fold, ossia con uno schermo pieghevole verso l’interno ed un pannello esterno. Il dispositivo oscilla tra cambiamenti e specifiche identiche a quelle del predecessore. Il chipset è ancora una volta il Dimensity 9000+ di MediaTek, soluzione a 4 nm con un core principale X2 da 3,2 GHz ed una GPU Mali-G710. Non cambiano nemmeno gli schermi: quello esterno è un pannello da 6,42″ Full HD+ (2.550 x 1.080 pixel) in 21:9 mentre all’interno abbiamo uno schermo da 7,85″ 2K+ (2.296 x 2.000 pixel). Entrambi sono display AMOLED LTPO con refresh rate a 120 Hz.

Cambiano struttura e dimensioni: Tecno Phantom V Fold 2 misura 6,1 mm quanto aperto e 12 mm una volta chiuso, per un peso di 249 grammi. La batteria sale a 5.750 mAh con ricarica rapida da 70W e wireless da 15W. Il modulo fotografico è stato ridisegnato ed ospita un trittico da 50 + 50 + 50 MP con ultra-grandangolare ed un obiettivo per i ritratti. I due schermi hanno ciascuno una selfie camera da 32 MP (in due punch hole).

Crediti: Tecno

Le novità software riguardano le funzioni AI Suite di Tecno: il dispositivo è dotato di un assistente basato sull’intelligenza artificiale chiamato Ella (e mosso da Google Gemini) con varie feature. Tra queste Smart Q&A (un chatbot per risposte in tempo reale), AI Summary (per riassunti di file e pagine web), AI Translation (per le traduzioni in tempo reale) e AI Writing (per sintesi di testi, scrittura creativa, correzione di bozze e così via). Presenti anche alcune funzioni per disegnare come AI Artboard e AI Wallpaper.

Il nuovo Tecno Phantom V Fold 2 è stato lanciato nella sola versione da 12/512 GB di RAM, al prezzo di 1.099$ (ma solo in alcuni paesi selezionati).

Phantom V Flip 2

Crediti: Tecno

Proprio come avvenuto con il modello maggiore, anche il pieghevole a conchiglia Tecno Phantom V Flip 2 presenta analogie con il primo V Flip e varie differenze. Il design cambia radicalmente: il modulo circolare ed il piccolo schermo esterno del predecessore sono stati sostituiti da un ampio pannello posteriore da 3,64″, utile per accedere a varie funzionalità senza aprire il telefono. All’interno ritroviamo un display AMOLED LTPO a 120 Hz da 6,9″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel). A dispetto dei leak precedenti, cambia il chipset: non ritroviamo un SoC Dimensity 8050 bensì una soluzione Dimensity 8020 (6 nm, 4 x A78 a 2,6 GHz + 4 x A55 a 2 GHz, GPU Mali-G77), accompagnata da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

La batteria è un’unità da 4.720 mAh con il supporto alla ricarica rapida cablata da 70W. Il comparto fotografico si basa su un doppio modulo da 50 + 50 MP con un ultra-grandangolare da 150°. Lo schermo interno ospita una selfie camera da 32 MP con autofocus. Anche il flip phone è dotato delle funzionalità AI viste con il modello V Fold 2. Per quanto riguarda il prezzo, Tecno Phantom V Flip 2 viene proposto a 699$ (sempre in mercati selezionati).

