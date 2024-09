Tecno Phantom V Fold 2 & V Flip 2 sfideranno Samsung e Xiaomi: eccoli dal vivo

Aggiornamento 05/10: dopo le immagini render e i dettagli sui prezzi, i nuovi pieghevoli Tecno sono protagonisti di una serie di scatti dal vivo. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

La scorsa settimana sono partiti i preordini dei nuovi pieghevoli di Tecno, con tanto di conferme sul nome commerciale e il design. Nonostante ciò i due smartphone non sono ancora ufficiali e non c’è ancora una data precisa. Intanto un ennesimo leak svela quale dovrebbe essere il prezzo di Tecno Phantom V Fold 2 e V Flip 2, i nuovi pieghevoli 5G del brand che puntano a sfidare i big del settore (abbiamo citato Samsung e Xiaomi, ma non dimentichiamo l’importanza di Motorola lato flip phone “economici”).

Phantom V Fold 2 & V Flip 2: immagini e prezzi dei nuovi smartphone pieghevoli di Tecno

V Fold & V Flip – Crediti: Tecno

Anche se gli smartphone sono stati in preordine dal 19 al 24 agosto (solo in Ghana, per il momento), l’azienda non ha ancora reso noti tutti i dettagli due nuovi pieghevoli. Intanto un nuovo poster leak svela quelli che dovrebbero essere i prezzi: Tecno Phantom V Fold 2 dovrebbe debuttare nella sola configurazione da 12/512 GB a circa 951€ al cambio attuale (16.550 GH¢) mentre Phantom V Flip 2 costerebbe intorno ai 563€ al cambio (9.800 GH¢), nella sola variante da 8/256 GB. Anche se parliamo del prezzo per un solo paese si tratta di cifre parecchio accessibili, specialmente rispetto a Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 (proposti intorno ai 23.000 GH¢ e 16.999 GH¢ in Ghana). Resta da vedere se questi pieghevoli troveranno spazio anche in altri mercati.

Crediti: Tecno

Per quanto riguarda le novità dei nuovi telefoni pieghevoli, Tecno ha cambiato design rispetto ai precedenti V Fold e V Flip; al posto di un modulo fotografico circolare ora abbiamo dei layout differenti. In merito alle specifiche, Phantom V Fold 2 dovrebbe presentare ancora una volta il Dimensity 9000+ e anche Phantom V Flip 2 presenterebbe lo stesso SoC del predecessore (ossia il Dimensity 8050).

Crediti: Spillsomebeans

A parte questi dettagli (insieme alla presenza di una batteria da 4.700 mAh con ricarica da 70W per il flip phone) non ci sono altre informazioni sulle specifiche. La natura dei due pieghevoli è chiara: si tratta di soluzioni budget dal prezzo conveniente ed è un dato incisivo. I dispositivi pieghevoli non sono solo top di gamma e telefoni ultra-premium, ma anche mid-range e soluzioni più accessibili: se questa tipologia di modelli prenderà sempre più piede sicuramente in giro vedremo molti più smartphone foldable.

Crediti: Spillsomebeans Crediti: Spillsomebeans Crediti: Spillsomebeans Crediti: Spillsomebeans Crediti: Spillsomebeans Crediti: Spillsomebeans

Nel frattempo ecco spuntare anche una sfilza di immagini dal vivo: c’è sia Tecno Phantom V Flip 2 che il modello V Fold 2. Come abbiamo già visto nei render, entrambi gli smartphone presentano un design rinnovato e sicuramente il dispositivo che ha avuto un maggior vantaggio è il flip phone (lo schermo esterno è molto più ampio e quindi più utile).

