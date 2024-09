TCL porta a IFA 2024 grandi innovazioni per intrattenimento, mobile e smart living

L’IFA 2024 di Berlino ha finalmente aperto i battenti e TCL, celebre brand di elettronica di consumo, ha colto l’occasione per presentare la propria idea di innovazione nei settori dell’intrattenimento, del mobile e dello smart living con nuovi elettrodomestici intelligenti e smart tv di nuova generazione.

TCL a IFA 2024: tutte le novità tra smart TV, smartphone ed elettrodomestici

Durante l’evento di presentazione dei nuovi prodotti, il CEO DI TCL Carlos Li ha sottolineato il costante impegno della compagnia per offrire dispositivi di grande qualità che mirano a migliorare l’esperienza d’uso, promuovendo allo stesso tempo la sostenibilità. Tra le principali novità di quest’anno troviamo le nuove smart TV, aggiornamenti per quanto riguarda il settore mobile e diverse novità la casa smart.

TCL, infatti, ha presentato la nuova serie X11H QD-Mini LED in grado di offrire un’esperienza cinematografica domestica senza pari, mentre il nuovo TCL NXTFRAME non solo offre tecnologia all’avanguardia, ma trasforma anche gli spazi abitativi in gallerie d’arte immersive. Infine, la serie C765 QD-Mini LED integra Google TV per offrire una combinazione di tecnologia Mini LED e QLED Pro per immagini di alta qualità e colori vividi.

Ad IFA 2024, inoltre, TCL ha mostrato nuovamente 50 NXTPAPER, lo smartphone con tecnologia NXTPAPER 3.0 che offre uno schermo ottimizzato per la visione prolungata senza affaticare gli occhi. In collaborazione con Microsoft, inoltre, questo dispositivo offre anche capacità avanzate di elaborazione dei testi grazie all’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda l’innovazione del settore del living domestico, TCL ha presentato il condizionatore d’aria FreshIN 3.0, è dotato di avanzati sistemi di filtrazione dell’aria e di un’efficienza energetica A+++, e i frigoriferi Free Built-In e Combi, dotati di tecnologia di sterizillazione T-Fresh che elimina il 99.99% dei batteri.

