SwitchBot K10+ Pro Combo e non solo: tutte le novità annunciate a IFA 2024

Anche quest’anno il palcoscenico di IFA 2024 è ricco di novità: la fiera tecnologica di Berlino vede protagonisti tantissimi prodotti differenti e ovviamente le soluzioni smart home non mancano di certo. SwitchBot, azienda che conosciamo bene (specializzata in retrofitting e automazione della casa), ha presentato i suoi ultimi prodotti per le pulizie intelligenti (e non solo). SwitchBot Robot Vacuum K10+ Pro Combo è l’innovativo robottino 3 in 1 che punta a semplificare la cura dei pavimenti ed è presente a IFA 2024 insieme alla nuova linea di prodotti del brand: ecco tutte le novità annunciate!

SwitchBot K10+ Pro Combo è il robot aspirapolvere 3 in 1 definitivo: ufficiale a IFA 2024 insieme ad altre novità

Il nuovo SwitchBot K10+ Pro Combo è più di un semplice robot aspirapolvere: vuole essere la postazione definitiva per le pulizie di casa e la cura dei pavimenti, e lo fa unendo la praticità di tre prodotti in uno. L’ultima novità targata SwitchBot combina le funzionalità del più piccolo aspiratore robot al mondo (ossia K10+ Pro) con un aspirapolvere senza fili leggero e facile da utilizzare; entrambi i prodotti condividono una stazione di ricarica e auto-pulizia e formano una avanzato sistema di aspirazione progettato per affrontare ogni tipo di sporco e far splendere ogni angolo della casa.

La stazione di svuotamento doppia FusionBase si occupa di gestire sia lo sporco del robot K10+ Pro che quello dell’aspirapolvere senza fili ed ha una capienza di 3 litri (per circa 70 giorni di utilizzo); i due dispositivi vengono svuotati tramite la tecnologia di aspirazione TwinFlow. In questo modo l’intervento umano è ridotto al minimo, per il massimo relax durante le pulizie di casa. Il robottino presenta un formato compatto ed in grado di raggiungere anche gli angoli; grazie alla spazzola anti-groviglio e alla potenza di aspirazione di 3.000 PA si occupa della cura delle superfici con cura e precisione. Per gli interventi rapidi oppure per i punti più difficili è possibile sfruttare l’aspirapolvere. Questo è libero dall’ingombro dei fili, ha un peso contenuto, presenta una spazzola con luce LED per individuare facilmente lo sporco ed è molto versatile grazie agli accessori in confezione. Oltre alla testa principale c’è una spazzola aspirabriciole, quella per pulire i divani ed una per raggiungere i punti più difficili.

Abbiamo parlato di potenza e performance, ma c’è anche un altro aspetto importante: SwitchBot K10+ Pro Combo presenta un design compatto che combina il più piccolo robot al mondo con un aspirapolvere leggero ed una stazione di ricarica. Tutti e tre i prodotti insieme occupano un’area inferiore a quella di un foglio A4. Insomma, la tua nuova postazione per le pulizie smart è salvaspazio e sta praticamente ovunque.

Il nuovo SwitchBot K10+ Pro Combo debutta in occasione di IFA 2024: al momento è in preordine tramite lo store ufficiale, al prezzo di 799,9€. Tuttavia basta utilizzare il codice “K10PCMO” per ricevere uno sconto di 250€: il prezzo scende a 549,9€, con un notevole risparmio! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Le altre novità SwitchBot presentate a IFA 2024

Insieme alla nuova postazione per le pulizie intelligenti, SwitchBot ha alzato il sipario anche su altri prodotti da tenere d’occhio. Air Purifier e Air Purifier Table sono i prodotti giusti per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo, mentre Roller Shade sono le prime tende a rullo smart regolabili e con tela ripiegabile al mondo. Wallet Finder Card è un tracker ultra-sottile per portafogli compatibile con la rete Find My di Apple; Evaporative Humidifier (Auto-Refill) utilizza l’evaporazione a freddo per migliorare la qualità dell’aria e offre un sistema di ricarica automatico per una maggiore comodità; Meter Pro e Meter Pro (Monitor CO2) forniscono il monitoraggio in tempo reale della temperatura, dell’umidità e dei livelli di CO2. Per scoprire tutti dettagli dei nuovi prodotti SwitchBot presentati ad IFA 2024 dai un’occhiata alla pagina dedicata!

