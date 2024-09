Gli sviluppatori dei launcher contro Google: l’esperienza su Android è sempre peggiore

I launcher di Android rappresentano molto spesso il fulcro dell’esperienza utente sugli smartphone del robottino, ma quando Google ha iniziato a proporre la sua Pixel Experience sembra proprio che per le terze parti sia arrivato più di un grattacapo. I tanti cambiamenti arrivati su Android con le ultime versioni, infatti, hanno compromesso diverse funzionalità legate ai launcher di terze parti e gli sviluppatori hanno deciso di far sentire la propria voce fornendo dei feedback dettagliati.

Gli sviluppatori si uniscono per chiedere a Google un miglior funzionamento per i launcher

Con le ultime versioni del sistema operativo Android, i launcher di terze parti hanno iniziato a soffrire di fenomeni come animazioni non funzionanti, gesture che non vengono attivate, oppure appesantimento delle performance e rallentamenti nella fluidità. Gli sviluppatori di queste app come Nova, Lawnchair, Niagara, Smart Launcher e tanti altri, quindi, hanno deciso di unire le forze per fornire a Google un feedback dettagliato che possa portare alla risoluzione di questi problemi.

Con un questionario che potete compilare anche voi, gli sviluppatori stanno cercando di raccogliere quante più testimonianze da consegnare in seguito a Google come prova del fatto che l’esperienza utente dei launcher è sempre più compromessa. Non possiamo far altro che sperare che gli sviluppatori dei launcher possano raggiungere il loro scopo e che Big G possa aiutarli a rimettere in sesto le proprie applicazioni.

