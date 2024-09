VPN in viaggio: tutti i vantaggi di navigare su internet come fossi sempre a casa

Chi viaggia tanto conosce bene le limitazioni imposte dagli altri paesi per l’accesso ad internet, ai servizi social e ai contenuti multimediali, ma per fortuna c’è una soluzione per navigare anche all’estero come se ci si trovasse comodamente seduti sul divano di casa. Le VPN, infatti, possono tornare particolarmente utili quando si deve andare all’estero, sia prima di partire che durante il viaggio.

Sei all’estero e non funzionano i tuoi servizi preferiti? Usa una VPN per navigare come a casa

Crediti: Canva

Una VPN (Virtual Private Network) è una tecnologia che crea una connessione sicura e criptata tra il dispositivo di un utente e la rete internet. Questo servizio serve principalmente per proteggere la privacy online, nascondendo l’indirizzo IP e crittografando i dati, rendendo difficile per i malintenzionati (come hacker o provider di servizi internet) intercettare o monitorare l’attività online. Tuttavia, la VPN permette anche di aggirare restrizioni geografiche, accedendo a contenuti bloccati in alcune regioni.

Capita spesso, infatti, che viaggiando all’estero si possa incappare in qualche limitazione imposta dal governo per quanto riguarda i social: per esempio, negli Emirati Arabi e in Turchia non è possibile accedere a WhatsApp, mentre Facebook e Instagram sono vietati in Myanmar e Uzbekistan, dove anche YouTube è soggetto a restrizioni. Grazie ad una VPN come Surfshark, però, tutto questo non è più un problema: basta infatti attivare il servizio e selezionare la connessione da un paese come l’Italia per eliminare tutte le restrizioni imposte dal paese in cui ci si trova.

Un altro problema che può facilmente essere risolto con una VPN quando si è in viaggio è la disponibilità dei contenuti sui propri servizi di streaming preferiti. Per fare un esempio, non tutti i contenuti presenti su Rai Play o Mediaset Infinity sono disponibili all’estero, così come potrebbe variare anche l’offerta dei contenuti di Netflix e Prime Video quando non ci si trova nel proprio paese. Con una VPN, però, basterà impostare nuovamente il paese della connessione sull’Italia per tornare a vedere tutti i propri contenuti multimediali preferiti.

I servizi VPN, però, possono tornare molto utili anche quando si è in procinto di viaggiare ma non si è ancora effettuata la prenotazione. Grazie alle differenze di prezzo per regione, infatti, con una VPN si può fingere di trovarsi in un paese con prezzi più bassi, e risparmiare quindi sull’acquisto dei biglietti aerei, sulla prenotazione in hotel e sul noleggio dell’auto.

La VPN diventa invece fondamentale quando si ha necessità di accedere a servizi governativi o bancari che all’estero non sono disponibili: alcuni enti governativi e banche, infatti, permettono di accedere ai documenti digitali soltanto quando ci si trova effettivamente all’interno dei confini territoriali del proprio paese. Per questo motivo una VPN può essere davvero fondamentale quando si ha la necessità di accedere a documenti importanti quando ci si trova all’estero.

Vale la pena sottolineare che una VPN come Surfshark aiuta anche a mantenere l’anonimato in rete, proteggendo la privacy ed evitando i propri dati possano essere raccolti per scopi pubblicitari oppure, ancora peggio, essere utilizzati per scam e phishing.

Articolo realizzato in collaborazione con Surfshark.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

