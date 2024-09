Snapdragon X Plus: annunciate due nuove versioni del SoC più economico

Il nuovo corso di Qualcomm nel mercato dell’informatica è ripartito con lo Snapdragon X Elite per proseguire con lo Snapdragon X Plus. Dopo l’acquisizione di NUVIA, il chipmaker californiano ha rilanciato la sua gamma di SoC per PC, con una serie Snapdragon X che punta a fare diretta concorrenza a Intel, AMD ed Apple. Dell’X Plus è appena stata presentata due nuove versioni, che allarga il catalogo Qualcomm con una proposta più modesta ed economica.

Qualcomm annuncia la nuova versione più modesta dello Snapdragon X Plus

L’annuncio di questa variante dello Snapdragon X Plus arriva in occasione dell’IFA 2024 di Berlino, dove Qualcomm ha annunciato che il SoC sarà disponibile in altre due versioni. Entrambe hanno una CPU a 8-core anziché a 10-core: sul modello X1P-42-100 ha una frequenza di clock settata di base a 3,4 GHz e in boost a 3,4 GHz, e quello X1P-46-100 a 3,4 e 4,0 GHz.

Anche la GPU Adreno è stata depotenziata, mentre ritroviamo la stessa NPU Hexagon a 45 TOPS così come il supporto alle memorie di tipo LPDDR5X fino a 64 GB a 8.448 MHz e PCIe 4.0 e UFS 4.0 per l’archiviazione. Questa configurazione consente il supporto per display HDR10 in 4K a 120 Hz così come fino a 3 schermi esterni HDR10 4K a 60 Hz oppure 2 schermi esterni 5K a 60 Hz o 4K a 120 Hz.

La scheda tecnica di questo Snapdragon X Plus 8-core prevede la codifica video 8-bit in 4K 30 fps e la decodifica 10-bit in 4K 30 fps o 8-bit 4K 30 fps, c’è un ISP per gestire sensori fino a 36 MP e registrazione video 4K HDR, connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e un comparto sonoro Qualcomm Aqstic e aptX. Il debutto del SoC è atteso su modelli Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Samsung, come nel caso dei nuovi ASUS ProArt PZ13 e Lenovo IdeadPad 5X.

