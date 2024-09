Snapdragon 8 Gen 4, un mostro di potenza? Record per CPU e GPU

Aggiornamento 04/09: sono usciti nuovi dettagli sulla frequenza di clock della CPU dello Snapdragon 8 Gen 4, li trovate nell’articolo.

Ogni volta che escono nuove notizie sullo Snapdragon 8 Gen 4 risultano abbastanza entusiastiche, per un SoC con cui si dice che Qualcomm dovrebbe alzare l’asticella. Questo succede a ogni nuova generazione di System-on-a-Chip di punta, ma questa volta avremo a che fare con un microchip che cambierà natura, in un certo senso. La conferma ce l’ha data Qualcomm stessa, annunciando il passaggio dai core ARM ai core proprietari Oryon, modifica strutturale che dovrebbe portare con sé grosse novità per CPU e GPU.

Nuove indiscrezioni su quali sarebbero le caratteristiche tecniche di Snapdragon 8 Gen 4

Qualcomm's Nuvia is making a comeback, and there might be a redesign finalized in June, with a target frequency of 4.26GHz, aiming at the Apple A18 Chip.#qualcomm — jasonwill (@jasonwill101) May 11, 2024

È pressoché certo che lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà il primo System-on-a-Chip realizzato da Qualcomm con processo produttivo a 3 nm, affidandosi agli impianti di TSMC. Potendo essere ulteriormente miniaturizzato, il microchip potrà contare su una maggiore (scusate il gioco di parole) conta dei transistor, a vantaggio di efficienza e potenza. Qualcomm avrebbe deciso di spingere sull’acceleratore nella frequenza di clock della CPU, che salirebbe a ben 4,26 GHz, cifra mai vista prima su un processore mobile.

Snapdragon 8 Gen 3 – 3,3 GHz

Snapdragon 8 Gen 2 – 3,2 GHz

Snapdragon 8 Gen 1 – 3,0 GHz

Snapdragon 888 – 3,0 GHz

Snapdragon 865 – 3,1 GHz

Snapdragon 855 – 2,96 GHz

Snapdragon 835 – 2,45 GHz

Snapdragon 821 – 2,34 GHz

Come potete notare, nell’arco di 8 anni abbiamo avuto un aumento da 2,34 a 3,3 GHz, perciò passare da 3,3 a 4,26 GHz nell’arco di una sola generazione risulta quasi difficile da credere. C’è da dire che tutti i SoC precedenti si basavano sui core di terze parti forniti da ARM mentre la Gen 4 si affiderà alla soluzione proprietaria derivata dall’acquisizione di NUVIA, con una CPU Oryon i cui core proprietari potrebbero vantare un aumento del genere.

Ma non finisce qui: secondo Digital Chat Station, la frequenza di clock massima potrebbe salire fino a 4,37 GHz. Pur non raggiungendo i 4,45 GHz dell’Apple A18 Pro, sarebbe superiore ai 3,66 GHz attesi sul MediaTek Dimensity 9400, che però vanterebbe più core ad alte prestazioni. Tuttavia, i benchmark GeekBench finora apparsi in rete sembrerebbero suggerire frequenze maggiorate ma più modeste.

Qualcomm vorrebbe mettersi alla pari di Apple, che con i prossimi A18 e A18 Pro dovrebbe puntare più in alto lato AI. Se invece si parla di motore grafico, la GPU Adreno 830 sarebbe anch’essa più potente: come suggerisce il leaker, sarebbe capace di far funzionare Genshin Impact a 1080p nativi, prestazioni di tutto rispetto per un gioco che ha richiede alte performance per poter girare fluidamente, senza contare nuove tecnologie di alto profilo.

La data di presentazione è già nota, per uno Snapdragon 8 Gen 4 che fra le sue altre novità dovrebbe comprendere anche un nuovo modem 5G ma soprattutto le prime memorie RAM LPDDR6: li avete visti i suoi benchmark?

