Snapdragon 6 Gen 3 ufficiale a sorpresa: 5G e AI per la fascia economica

A sorpresa, Qualcomm ha annunciato il nuovo chipset Snapdragon 6 Gen 3 (saltando il secondo capitolo della serie): si tratta di una soluzione pensata per la fascia media, con performance da non sottovalutare, connettività 5G e non solo. Ecco tutte le novità di questo processore che sicuramente vedremo presto a bordo di uno dei prossimi smartphone in arrivo.

Snapdragon 6 Gen 3: tutte le novità del nuovo chipset Qualcomm per la fascia media

Crediti: Qualcomm

L’ultimo Snapdragon 6 Gen 3 di Qualcomm è comparso senza troppi proclami sul sito ufficiale del chipmaker statunitense ed entra in scena prendendo il posto dell’attuale Snapdragon 6 Gen 1. La gamma ha avuto quindi un salto generazionale, passando dal primo capitolo direttamente al terzo. Nelle scorse settimane il produttore ha presentato prima il modello 6s Gen 3, soluzione 5G economica, ed anche la versione 7s Gen 3 (in questo caso per la fascia medio/alta). La nuova aggiunta si posiziona nella fascia del precedente Snapdragon 7s Gen 2, ereditandone varie caratteristiche.

Parliamo quindi di un chipset realizzato da TSMC a 4 nm, con prestazioni AI migliorate ed una configurazione composta da quattro core Cortex-A78 fino a 2,4 GHz e quattro core Cortex-A55 a 1,8 GHz. Si tratta delle stesse caratteristiche del già citato 7s Gen 2, ma con un leggero calo per quanto riguarda i core secondari (in questo caso A55 a 1,95 GHz). Un’altra differenza riguarda i display: lo Snapdragon 6 Gen 3 supporta schermi in alta definizione (Full HD+) fino ad un refresh rate massimo di 120 Hz (contro i 144 Hz di 7s Gen 2).

Ritroviamo la precedente GPU Adreno 710, ma migliora il supporto alla RAM (ora sia LPDDR4X che LPDDR5); lato storage è possibile montare memorie di tipo UFS 3.1. Presenti all’appello il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, il supporto a fotocamere fino a 200 MP e alla ricarica rapida Quick Charge 4+. Purtroppo al momento Qualcomm non ha confermato quali saranno i primi smartphone con Snapdragon 6 Gen 3, né i primi brand che sono intenzionati ad utilizzarlo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le