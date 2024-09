One UI 7.0, sale l’hype: “chi la proverà dirà addio alla One UI 6.1.1”

Per quanto non interessi il mercato italiano, il fatto che il programma di beta testing della One UI 7.0 sia stato rimandato e si stia facendo attendere lascia presagire che Samsung stia dando priorità alla qualità piuttosto che alle tempistiche. Lo si capisce anche quando un leaker come Ice Universe, sempre molto critico nei confronti dell’operato di Samsung, spende parole così entusiastiche per quelli che saranno i miglioramenti della sua One UI.

Samsung, l’aggiornamento One UI 7.0 farà scordare quello alla One UI 6.1.1

The date for the One UI 7 Beta is still unclear, at least not for the next week. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 2, 2024

Il mese di settembre sarà a suo modo cruciale per lo sviluppo del software mobile di Samsung, sia perché dovrebbe iniziare il roll-out di One UI 7.0 Beta sia perché starebbe per partire l’aggiornamento One UI 6.1.1. Esordito a bordo di Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, arriverà anche su altri smartphone: non si chiamerà 6.1.1, dicitura che rimarrà relegata a pieghevoli e tablet, ma verranno rilasciate diverse delle sue feature.

Samsung ci ha abituati a una One UI che a ogni nuova versione si arricchisce spesso di funzionalità, ma a detta di Ice Universe la versione 6.1.1 si appresta a diventare un ricordo lontano. Per il leaker, la One UI 7.0 offrirà un livello di fluidità delle animazioni e di reattività che non sarebbe paragonabile rispetto a quanto visto finora sui dispositivi Samsung.

You will abandon One UI 6.1.1 in less than a minute after using One UI 7, so don’t expect One UI 6.1.1 too much. Just wait for One UI 7. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 2, 2024

“Abbandonerai la One UI 6.1.1 in meno di un minuto dopo aver utilizzato One UI 7“, afferma su X, aggiungendo che la One UI “si divide in due tipi: One UI 7 e One UI 1–>6” oppure: “One UI 7 vuole darti questa sensazione: è davvero la One UI che ricordavo?“. Da parte di una personalità come Ice Universe, che in passato ha usato parole al vetriolo per criticare Samsung e One UI, affermazioni del genere fanno ben sperare.

In attesa che parta prima il rilascio beta e poi quello stabile, sono trapelate molte delle novità della One UI 7.0, ma se non bastasse c’è già chi afferma che il vero major update sarà quello con One UI 7.1.

