Samsung Galaxy Z Fold Special Edition: eccolo nella prima immagine

Nel corso dei mesi si è parlato tanto di una nuova, possibile aggiunta alla serie di pieghevoli del colosso tech asiatico. Dopo molteplici indiscrezioni, sappiamo che il prossimo modello arriverà come Samsung Galaxy Z Fold Special Edition ed avrà dalla sua alcune migliorie: aspettando di saperne di più in via ufficiale, ecco la prima immagine leak (che ce ne svela il design).

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition nella prima immagine leak: ecco com’è fatto il nuovo pieghevole

Questa è la prima volta che posiamo gli occhi su Samsung Galaxy Z Fold Special Edition: il formato non cambia rispetto alla serie regolare e al recente Galaxy Z Fold 6, ma è possibile notare subito alcune differenze tra i due smartphone pieghevoli. La cover posteriore presenta un elegante effetto satinato, mentre la tripla fotocamera è racchiusa in un modulo verticale rettangolare (quello di Z Fold 6 presenta una forma a capsua); il flash LED è sempre posizionato all’esterno del modulo ed affianca il primo sensore. Il telefono addotta il solito design in-fold, con uno schermo interno pieghevole ed un pannello esterno dotato di un punch hole per la selfie camera. L’immagine lascia intravedere anche il pulsante di accensione (che integra il lettore d’impronte digitali) ed il bilanciere del volume.

Per quanto riguarda le specifiche del pieghevole, secondo i leak avremo schermi da 8″ e 6,5″ (leggermente più grandi rispetto a quello di Z Fold 6) e una fotocamera da 200 MP. In termini di dimensioni si parla di uno spessore di 10,6 mm da chiuso e di 4,9 mm una volta aperto. Si parla poi di un rivestimento Ultra-Thin Glass di ultima generazione per il display pieghevole; inoltre, per rendere il dispositivo più sottile, Samsuing avrebbe rimosso il digitalizzatore (e quindi il supporto ad S Pen).

Per quanto riguarda il lancio, i leak guardano in direzione del mese di ottobre (o al massimo fine settembre); tuttavia Samsung Galaxy Z Fold Special Edition potrebbe non avere un’uscita ad ampio raggio e restare un’esclusiva del mercato sudcoreano.

