Samsung Galaxy Tab S10+ ed S10 Ultra: un nuovo leak svela design e specifiche

Aggiornamento 10/09: un nuovo leak arrivato in queste ore ha svelato completamente quello che dovrebbe essere il nuovo design dei due tablet di Samsung, in arrivo nelle prossime settimane. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Anche se arriveranno più tardi del previsto, i tablet della serie Galaxy Tab S10 si intravedono all’orizzonte, e questa volta avremo solamente Samsung Galaxy Tab S10+ ed S10 Ultra. Per qualche anno, la gamma principale di fascia alta marchiata Samsung è stata proposta al pubblico in tre modelli: base, plus e ultra. Ora anche le immagini render ci confermano la cancellazione del modello base, ma non aspettatevi chissà quali novità.

Trapelano le immagini render dei prossimi tablet Samsung Galaxy Tab S10+ ed S10 Ultra

Mettendolo uno di fianco all’altro, si può subito notare che Samsung Galaxy Tab S10+ ha una cornice standard attorno allo schermo, mentre la variante S10 Ultra è nuovamente caratterizzata da bordi ristretti e un notch per accogliere la doppia selfie camera con l’aggiunta della lente ultra-grandangolare.

Dimensionalmente parlando, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra avrebbe le stesse dimensioni del modello precedente, con misure pari a 326,4 x 208,6 x 5,45 mm. Non cambierebbe nemmeno la disposizione dei vari elementi che ne compongono la scocca: quattro speaker stereo AKG, tasti laterali per accensione/spegnimento e regolazione del volume, doppia fotocamera e attacco magnetico per il collegamento della S Pen.

Se le dimensioni non cambiano questo significa che quasi sicuramente sarà implementato lo stesso schermo, un pannello Dynamic AMOLED 2X da 14,6″, molto probabilmente con specifiche invariate WQHD+ a 120 Hz. Inoltre, le certificazioni di rito ci fanno sapere che verrà mantenuto anche il supporto alla ricarica rapida a 45W

Cosa cambierebbe, quindi? Certamente il software, che sarà basato sulla rinnovata interfaccia proprietaria One UI 6.1.1 e annesse nuove funzioni AI, ma anche l’hardware, con l’utilizzo di SoC che non vi aspettereste. Non ci resta che attendere il mese di ottobre 2024, quando è previsto l’evento di presentazione assieme a S24 FE e forse anche il tanto atteso Z Fold 6 Slim.

Aggiornamento 10/09: svelate nuove immagini e specifiche tecniche

Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines

Con un recente leak offerto da Android Headlines, sembra ormai essere confermato il design senza troppi rinnovamenti rispetto al passato, con la S Pen che disponibile per entrambi i modelli e con la possibilità di agganciarla magneticamente alla parte posteriore dei tablet. La parte più interessante, tuttavia, è sicuramente quella legata alle possibili specifiche tecniche dei due dispositivi.

Samsung Galaxy Tab S10+ potrebbe essere offerto con una RAM fino a 12 GB ed uno spazio di archiviazione non superiore ai 512 GB. Il modello Ultra, d’altro canto, potrebbe arrivare ad offrire 16 GB di RAM e ben 1 TB di storage, mentre entrambe le versioni garantiranno l’espansione tramite microSD. Per quanto riguarda la batteria, invece, sul modello Plus potremmo trovare un’unità da 10.090 mAh, mentre sull’Ultra si sale leggermente di livello con 11.200 mAh.

Entrambi i dispositivi dovrebbero essere dotati di una fotocamera principale da 13 MP accompagnata da un secondo sensore ultrawide da 8 MP, mentre la selfie-camera potrebbe offrire una doppia fotocamera da 12 MP con wide e ultrawide. La connettività, invece, vedrà la predisposizione per il supporto alle reti cellulari 5G, Wi-Fi e Bluetooth 5.3.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le