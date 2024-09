Utilizzate il Galaxy Store? A breve avrete bisogno di un nuovo account Samsung

Sebbene la maggior parte degli utenti continui ad affidarsi al Play Store di Google, il Galaxy Store di Samsung è da considerarsi una buona alternativa per il download delle app Android, nonostante qualcuno lo veda solo come un’integrazione (magari non necessaria) al market di Big G. A breve, però, cambieranno le modalità di accesso, almeno secondo quanto riferito dall’azienda sudcoreana: sarà infatti necessario avere un account Samsung per usare il Galaxy Store.

Per aggiornare le app, gli utenti avranno bisogno di un account Samsung

Crediti: SammyFans

Per utilizzare un qualsiasi dispositivo Galaxy, che sia uno smartphone, un tablet o altro, tecnicamente non è necessario avere un account Samsung. Presto però gli utenti si ritroveranno a dover registrare per forza di cose un account per usare Galaxy Store. La notizia arriva direttamente da un avviso che l’azienda coreana ha incluso nell’informativa dell’ultimo aggiornamento del suo market (versione 6.6.13.10).

Questa soluzione verrà adottata per scaricare nuove app, aggiornare quelle esistenti ma non solo: anche solo per aprire lo store, infatti, Samsung richiederà agli utenti di effettuare l’accesso con il nuovo account sul proprio dispositivo. La registrazione del nuovo account, quindi, sarà un requisito obbligatorio per l’utilizzo del Galaxy Store, come indicato espressamente nei nuovi termini di servizio.

Dal prossimo 25 settembre dunque il cambiamento dovrebbe essere effettivo, anche se al momento a ricevere l’avviso sono stati perlopiù gli utenti negli Stati Uniti. Tutto questo, però, non andrà ad influire in alcun modo sulle applicazioni scaricate dal Play Store di Google.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le