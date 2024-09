Questo è Samsung Galaxy S25 Ultra: il nuovo design mostrato da OnLeaks

Nonostante manchino diversi mesi al lancio della prossima serie top di Samsung, già da tempo hanno fatto capolino indiscrezioni e voci su quelle che saranno le novità. Ovviamente Samsung Galaxy S25 Ultra è il modello che attira maggiormente l’attenzione, trattandosi del dispositivo di punta: le ultime novità arrivano da OnLeaks, con una serie di immagini render che svelerebbero il design dello smartphone!

Samsung Galaxy S25 Ultra nelle prime immagini render: ecco come dovrebbe essere il “nuovo” design del flagship

Galaxy S24 Ultra – Crediti: Samsung

Questa non è la prima volta che si parla del possibile design di Samsun Galaxy S25 Ultra: il top di gamma è stato protagonista di un mega leak con tanti dettagli su specifiche ed immagini, ma in questo caso si tratta di OnLeaks, uno degli insider più affidabili sulla piazza. Era nell’aria da tempo: il super flagship dovrebbe avere una struttura meno spigolosa, caratterizzata da angoli più arrotondati. Un cambio di rotta rispetto all’attuale Samsung Galaxy S24 Ultra, anche se non sarebbero previste novità per il layout della fotocamera. Insomma, il nuovo design riguarderebbe la forma della scocca ma lo stile generale resterebbe invariato. In altro trovate un’immagine dell’attuale S24 Ultra, mentre in basso i nuovi render di OnLeaks. Ricordiamo che questi non solo ufficiosi ma ricostruzioni del possibile design sulla base di quanto visto dallo stesso leaker.

Crediti: OnLeaks x Androidheadlines

Il nuovo look comprende quattro lati dritti e bordi arrotondati; la cover posteriore ospiterebbe un modulo fotografico composto da quattro sensori ed il flash LED. Il top di gamma avrebbe dalla sua una fotocamera principale H2 da 200 MP, un ultra-grandangolare ISOCELL JN3 da 50 MP e un teleobiettivo IMX754 da 10 MP. Infine ci sarebbe anche un teleobiettivo a periscopio IMX584 da 50 MP con zoom 5X. Secondo quanto riportato dai leak, ci sarà un leggero aggiornamento della qualità della fotocamera anche se il vero miglioramento sarà con l’ultra-wide.

Crediti: OnLeaks x Androidheadlines

Il merito alle dimensioni, Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe avere un corpo da 162,8 x 77,6 x 8,2 mm per un peso di soli 219 grammi; il display sarebbe nuovamente una soluzione AMOLED LTPO da 6,8″, con cornici ridottissime e un punch hole centrale per la selfie camera.

La panoramica delle specifiche del top di gamma continuano: la batteria resterebbe un’unità da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 45W. A muovere il tutto ci sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 4, il prossimo SoC di punta realizzato da Qualcomm e in arrivo verso fine ottobre. Il lancio della serie Samsung Galaxy S25 è atteso per il mese di gennaio o febbraio 2025: al momento manca ancora una conferma da parte del colosso tech asiatico e ricordiamo che l’attuale gamma S24 è stata presentata il 17 gennaio di quest’anno.

