Samsung Galaxy S25 Ultra su GeekBench: lo Snapdragon 8 Gen 4 stupisce (in negativo)

Si allontana sempre di più l’ipotesi secondo cui Samsung Galaxy S25 Ultra, così come S25 ed S25+, sarebbe alimentato dall’Exynos 2500, sostituito in toto dallo Snapdragon 8 Gen 4. A causa dei problemi tecnici che da tempo affliggono le sue fabbriche sud-coreane, Samsung si troverebbe ancora una volta costretta ad affidarsi a Qualcomm. Del suo prossimo SoC high-end sappiamo molto, ma questa volta la sua comparsa su GeekBench non è entusiasmante come lo è stata in passato.

Samsung Galaxy S25 Ultra testato con Snapdragon 8 Gen 4 su GeekBench

Che si tratti di Samsung Galaxy S25 Ultra lo possiamo constatare dal nome in codice indicato, SM-S938U, e che sia lo Snapdragon 8 Gen 4 lo vediamo dalla scheda madre “sun“. Tuttavia, il risultato di 3.069/9.080 punti in single/multi-core è più basso del previsto, anche se lo si paragona allo stesso benchmark effettuato sullo stesso SoC ma su altri top di gamma in arrivo, come nel caso di OnePlus 13.

Si tratterebbe comunque di un sostanzioso avanzamento del +40%/+30% rispetto a S24 Ultra e al suo Snapdragon 8 Gen 3, che su GeekBench si aggira sui 2.200/6.800 punti. Non bisogna però farsi ingannare dai test preliminari, come si evince dalle frequenze operative del microchip coinvolto. In questo screenshot vediamo che i due cluster 2+6 della CPU girano a 4,19 e 2,90 GHz, quando nel succitato test di OnePlus gli stessi cluster arrivano a 4,32 e 3,53 GHz.

È strano, perché negli ultimi anni Samsung ha collaborato con Qualcomm per la realizzazione di varianti For Galaxy con frequenze più elevate rispetto ai modelli standard, mentre qua sembrerebbe avvenire l’esatto contrario. Ma è già capitato in passato che su GeekBench passassero versioni di prova dei SoC con frequenze più basse rispetto a quelle ufficiali, pertanto ci aspettiamo che avvenga lo stesso con la serie Samsung Galaxy S25 di cui abbiamo già le immagini ufficiose.

