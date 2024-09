Samsung Galaxy S25, si torna da Qualcomm: che destino per l’Exynos 2500?

Lo aveva detto Ming-Chi Kuo, che attorno all’utilizzo dell’Exynos 2500 nella serie Samsung Galaxy S25 c’erano seri dubbi, a vantaggio dello Snapdragon 8 Gen 4. Tuttavia, il motivo per cui quella voce sembrava svanita era che la stessa azienda sud-coreana era prontamente corsa ai ripari smentendo le voci e affermando che la produzione a 3 nm stesse procedendo bene. Così non sembrerebbe, però, perché in questi giorni l’ipotesi che Qualcomm sarà l’unico fornitore di SoC per S25 sta nuovamente rimbalzando in rete.

Samsung Galaxy S25 avrà lo Snapdragon 8 Gen 4, niente da fare per l’Exynos 2500?

Effettivamente Samsung ha ufficialmente dato via alla produzione a 3 nm, come visto con l’Exynos W1000 presente a bordo di Samsung Galaxy Watch 7. Diverso è il discorso lato smartphone, dove finora Apple è stata l’unica a passare ai 3 nm e con Qualcomm e MediaTek che si apprestano a farlo a cavallo fra 2024 e 2025.

Nelle ultime voci di corridoio non vengono dati maggiori dettagli sulla vicenda, ma il motivo dell’assenza dell’Exynos 2500 a bordo di Samsung Galaxy S25 sarebbe il solito, ovvero una resa produttiva non all’altezza delle alte aspettative. Storicamente, gli impianti Samsung Foundry si sono dimostrati non al pari di quelli della rivale TSMC, che tutti preferiscono a Samsung, persino una compagnia alleata come Google.

La notizia arriva a un mese di distanza da quando Samsung aveva ufficialmente menzionato il SoC nei dati finanziari di fine luglio, quindi qual è la verità? Secondo alcuni insider, una delle ipotesi è che l’Exynos 2500 venga utilizzato sì ma non su S25 bensì sui futuri Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Lo stesso operato di Samsung evidenzia limiti nella produzione di semiconduttori proprietari, con la serie Exynos che è stata messa in disparte per alcune parti del catalogo, in primis nella fascia bassa arrivando persino ai prossimi tablet top di gamma su cui troviamo soluzioni MediaTek o Qualcomm.

A questo punto, la palla passerebbe allo Snapdragon 8 Gen 4, il SoC di nuova generazione che Qualcomm sta per annunciare ufficialmente e che segnerà il suo passaggio dai 4 ai 3 nm. E non è da escludere che, per alleviare l’affidarsi totalmente a Qualcomm, Samsung opti per una nuova edizione For Galaxy dotata di frequenze più elevate per CPU e GPU. Ci sarebbe però il problema dei costi, perché le previsioni parlano di uno Snapdragon 8 Gen 4 più costoso del +30%: o Samsung deciderà di ammortizzare il costo, oppure ci attendono flagship ancora più salati.

Se la serie S25 venisse effettivamente affidata in toto allo Snapdragon 8 Gen 4 sarebbe l’ennesimo smacco per Samsung, dato che in passato si vociferava che l’Exynos 2500 sarebbe stato il SoC della rinascita, arrivando persino a essere denominato “Dream Chip“.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le