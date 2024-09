Samsung Galaxy S25: un leak svela design e caratteristiche

Aggiornamento 17/09: un nuovo leak emerso online ha fornito maggiori informazioni su quella che potrebbe essere la capacità dei nuovi modelli che andranno a comporre la serie Galaxy S25. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Il lancio ufficiale dei nuovi smartphone di Samsung è lontano ancora diversi mesi, ma come da tradizione potrebbe essere già arrivato il momento di scoprire il design della nuova serie S25. Un leak apparso in rete nelle ultime ore, infatti, mostra nel dettaglio quelle che potrebbero essere le fattezze del nuovo modello di Samsung Galaxy S25 (e di conseguenza quelle del modello Plus che dovrebbe avere solo una dimensione superiore).

Sarà questo il design del nuovo Samsung Galaxy S25?

Dopo aver mostrato le prime immagini di Samsung Galaxy S25 Ultra, la collaborazione tra OnLeaks e Android Headlines ci permette di dare una prima occhiata anche a quello che potrebbe essere il design di Samsung Galaxy S25. Stando alle informazioni pubblicate dal celebre portale, il nuovo smartphone dovrebbe essere dotato di un display da 6.17″ (arrotondato poi a 6.2″), proprio come l’attuale S24, ma con una dimensione leggermente inferiore di 146.9 x 70.4 x 7.2mm (rispetto ai 147 x 70.6 x 7.6mm del precedente modello).

I leak, inoltre, suggerisce anche che potremmo non vedere il ritorno degli Exynos a bordo di Galaxy S25, ma bensì l’inedito Snapdragon 8 Gen 4 che sarà presentato ufficialmente nel mese di ottobre. La memoria RAM, per questo dispositivo, dovrebbe salire a 12 GB, con uno spazio di archiviazione che partirà nuovamente da 128 GB, mentre la batteria potrebbe rimanere la stessa con un’unità da 4.000 mAh, mentre il modello S25+ potrebbe guadagnare un piccolo upgrade con 4.900 mAh.

L’annuncio della nuova serie di smartphone, quest’anno, potrebbe arrivare ancora prima: per le varie generazioni, infatti, Samsung ha scelto di anticipare sempre più la settimana dell’evento Unpacked. Se con Galaxy S22 siamo partiti dalla seconda di febbraio, con Galaxy S23 siamo arrivati addirittura alla terza di gennaio. Quest’anno, quindi, la presentazione di Galaxy S25 potrebbe tenersi nella settimana del 13 gennaio e non prima, a causa della coincidenza delle date con il CES 2025.

