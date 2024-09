Samsung Galaxy S24: con la One UI 6.1.1 c’è una gradita novità audio

Chi possiede uno fra Samsung Galaxy S24, S24+ o S24 Ultra sta iniziando a ricevere un nuovo e importante aggiornamento della One UI 6.1, che pur continuando ad avere questo nome riceve le feature della One UI 6.1.1. Come già spiegato, la denominazione “x.1.1” è relegata a pieghevoli e tablet, ma la sostanza non cambia, come dimostra il fatto che fra le novità dell’aggiornamento ce n’è una precedentemente esclusiva di Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6.

L’aggiornamento One UI 6.1.1 per la serie Samsung Galaxy S24 migliora le Buds 3 Pro

Sto parlando del codec proprietario Samsung Scalable Code Ultra High Quality (SSC UHQ), con cui poter ascoltare musica in alta qualità a 24-bit 96 kHz a patto di utilizzare le ultime cuffie true wireless Galaxy Buds 3 Pro. Tuttavia, finora chi le aveva acquistate e utilizzate sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 non poteva usufruirne pur essendo tecnicamente compatibili.

Con l’aggiornamento One UI 6.1.1 questa opzione è stata sbloccata e dovrebbe essere abilitata di default: qualora non lo fosse, potete abilitarla andando in Impostazioni/Galaxy Buds 3 Pro/Opzioni avanzate qualità audio. Samsung fa presente che utilizzare il codec SSC UHQ potrebbe aumentare la latenza in alcune circostanze e aumentare il consumo energetico di smartphone e cuffie.

