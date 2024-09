Samsung Galaxy S24 FE in un video unboxing (con specifiche): ormai manca solo l’uscita!

Continuano ad arrivare notizie in merito al prossimo Galaxy S24 FE, smartphone che Samsung ha provato in ogni modo a tenere nascosto, almeno per quel che concerne le specifiche. Le maglie del web però si sono allargate a tal punto da lasciar trapelare, per mano di vari leaker, ogni dettaglio. Oggi ad esempio è spuntato un video unboxing del prodotto che ha svelato e allo stesso tempo confermato gran parte delle sue caratteristiche con tanto di immagini.

Samsung Galaxy S24 FE è sempre più vicino: un unboxing “ufficioso” ne conferma le specifiche

Crediti: Evan Blass @ X/Twitter

Secondo quelle che sono le notizie provenienti dalla divisione vietnamita di Samsung, il nuovo Galaxy S24 FE arriverà tra due giorni, esattamente il 26 settembre. Nel frattempo i leaker non stanno perdendo tempo: Evan Blass, uno degli informatori più attendibili, ha pubblicato infatti un video unboxing del dispositivo direttamente sul suo profilo X (ex Twitter). Il filmato conferma le cinque colorazioni con cui il terminale arriverà sul mercato: blu, grafite, grigio, menta e giallo.

Crediti: Evan Blass @ X/Twitter

A primo impatto, osservando il frame in alluminio, la somiglianza con S24+ è lampante ma con una lieve differenza sui bordi, in questo caso leggermente più larghi. Dalla scatola, oltre al telefono, verranno fuori un cavo USB-C e il classico pin per estrarre il carrellino riservato alla scheda SIM. Niente caricatore da muro dunque, ma sembrava già chiaro.

Crediti: Evan Blass @ X/Twitter

Passando alle specifiche, il video rivela che Galaxy S24 FE avrà una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 8 MP con zoom ottico 3x. Sul frontale ecco una selfie-camera da 10 MP incavata nel display, quest’ultimo rappresentato da un’unità da 6,7″ di ampiezza che supera nettamente i 6,4″ del predecessore. In quanto a luminosità, il video parla di 1900 nit, netto upgrade rispetto ad S23 FE che riesce a spingersi a 1400 nit di picco. A protezione dello schermo invece ci sarà un Gorilla Glass Victus+.

Crediti: Evan Blass @ X/Twitter

Lato hardware, sembra essere confermato il chip Exynos 2400e, versione depotenziata del SoC presente nei modelli S24 ed S24+. Samsung ha pensato anche ad un incremento di 200 mAh per la batteria, portandola a 4.700 mAh. Come si può notare dalle immagini, la durata è stimata in 81 ore di riproduzione musicale e 28 ore di riproduzione video. Largo spazio anche all’impermeabilità e alla resistenza alla polvere: il dispositivo avrà la certificazione IP68.

Samsung Galaxy S24 FE – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162 x 77,3 x 8 mm

Certificazione IP68

Display flat Dynamic AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate dinamico fino a 120 Hz , luminosità di picco di 1.900 nit e protezione Gorilla Glass Victus+

(2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate dinamico fino a , luminosità di picco di 1.900 nit e protezione Gorilla Glass Victus+ Lettore d’impronte digitali sotto il display

SoC Samsung Exynos 2400e a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (1 x 3,11 GHz X4 + 3 x 2,9 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520)

+ 3 x 2,9 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520) GPU Xclipse 940

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 25W e wireless da 15W

con ricarica rapida da e da 15W Fotocamera da 50 + 8 + 12 MP con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-grandangolare e teleobiettivo 3X

con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-grandangolare e teleobiettivo 3X Selfie camera da 10 MP

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 14 con One UI 6.1.1

