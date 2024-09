Samsung Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 e Tab S9 si aggiornano a One UI 6.1.1: tutte le novità

I primi a ricevere l’aggiornamento One UI 6.1.1 sono stati i possessori della serie Samsung Galaxy S24, ma in queste ore il roll-out è partito anche a bordo di Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S9, S9+ ed S9 Ultra. Al contrario della serie S23, dove l’aggiornamento è ancora siglato come One UI 6.1, sugli smartphone pieghevoli e tablet si chiama effettivamente One UI 6.1.1, anche se la sostanza non cambia.

L’aggiornamento One UI 6.1.1 arriva anche su Samsung Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 e Tab S9

Crediti: Sammy Fans

Samsung ci ha abituati a roll-out abbastanza celeri in tutte le aree geografiche, pertanto è probabile che qua da noi in Italia arrivi in queste ore o al massimo in questi giorni. Oltre alle novità indicate nel changelog completo, che potrebbe non essere disponibili su tutti quanti i modelli che si stanno aggiornando, su Z Flip 5 è stata aggiunta anche la funzione Auto Zoom che in modalità Flex Cam crea zoom automatici in base all’inquadratura.

Galaxy AI Trasforma semplici schizzi in straordinarie opere d’arte Dopo aver disegnato tutto ciò che ti viene in mente, scegli uno stile e il Galaxy Al lo trasformerà in una straordinaria opera d’arte. La funzione Conversione schizzo è disponibile in Samsung Notes, Photo Editor, Air Command, Smart Select e Edge Panel. Ritratti con personalità Trasforma le tue foto in stili unici generati da AI. Puoi modificare non solo la tua foto, ma anche quelle di altre persone in vari modi. Scrittura completa con input semplice Puoi scrivere facilmente con la funzione di scrittura della tastiera Samsung. Quando inserisci una frase breve o una parola chiave, il testo viene automaticamente completato con uno stile adatto a ogni situazione, ad esempio e-mail o SNS. Traduci le chiamate su più app L’interpretazione in tempo reale è disponibile non solo nell’app Samsung Phone, ma anche in altre app per chiamate vocali come Google Meet, WhatsApp e KakaoTalk. Per avviare l’interpretazione, tocca Interpretazione in tempo reale nella finestra Impostazioni rapide durante una chiamata. Tradurre il testo nelle immagini Quando traduci una pagina web su Samsung Internet, puoi visualizzarne a colpo d’occhio tutti i contenuti nella tua lingua. È possibile comprendere l’intero contenuto in una sola volta traducendo insieme il testo presente nell’immagine, senza doverlo tradurre separatamente. Modalità di ascolto per Interprete Non preoccuparti se l’altra persona sta parlando in una lingua straniera. La modalità di ascolto consente di interpretare il linguaggio dell’altra persona in tempo reale, ad esempio durante una lezione o una presentazione. Registra la voce e converti il ​​testo simultaneamente in Note Puoi registrare la tua voce mentre prendi appunti e convertirla direttamente in testo. Il testo convertito può essere incollato nelle note o visualizzato come riepilogo. Utilizza la funzione di riepilogo e traduzione direttamente dai tuoi file PDF È possibile utilizzare la funzione Note Assist senza convertire il file PDF in un file di note. La funzione di traduzione consente di utilizzare i file PDF in vari modi. Riconosce automaticamente la lingua durante l’ascolto delle registrazioni vocali La lingua registrata viene rilevata automaticamente, quindi il testo viene convertito immediatamente in testo, senza dover selezionare direttamente la lingua. È possibile modificare le registrazioni vocali e i file di testo convertiti convertendoli in testo. È anche possibile selezionare ed eliminare le parti indesiderate dal file di registrazione. Sfondi speciali che cambiano a seconda del meteo e dell’ora Guarda come le tue foto cambiano in base al meteo e all’ora del giorno nello sfondo Meteo e Ora. Se nell’area selezionata nevica o piove, nella foto verranno riflesse le stesse condizioni meteorologiche e anche l’alba e il tramonto del sole saranno rappresentati nella foto.

Crea immagini creative Effetti live che danno vita alle tue foto. Vuoi vedere persone o animali nelle tue foto muoversi con la vita? Prova ad applicare effetti live alle foto fisse. Salva e condividi rapidamente i tuoi video in slow motion istantaneo Quando guardi un video, puoi guardare alcune parti al rallentatore. Puoi anche salvarlo come clip separata. Quando condividi il video originale, puoi visualizzare in anteprima la parte che hai visto al rallentatore e condividerla come clip separata. Crea adesivi e GIF in vari stili Crea divertenti adesivi o GIF utilizzando le foto scattate con Motion Photo. Premi a lungo su una persona o un oggetto per separare automaticamente lo sfondo e trasformarlo in un adesivo o in una GIF. Esprimi le tue emozioni con adesivi e GIF di vari stili e condividili con gli altri. Taglia rapidamente solo le parti necessarie Se vuoi ritagliare una persona o un oggetto da una foto, ti basta tenerlo premuto a lungo, senza dover ricorrere a complicati processi di modifica. È possibile selezionare un solo argomento oppure più argomenti contemporaneamente. Le parti ritagliate possono essere trasformate in adesivi o incollate direttamente nel punto desiderato.

L’inizio di una vita quotidiana sana Ottieni approfondimenti personalizzati per la tua salute Ottieni aiuto nella gestione della tua salute con i nuovi consigli sul benessere di Samsung Health. Analizza importanti indicatori e tendenze di salute, come esercizio fisico, sonno e dieta, per comprendere meglio le condizioni del tuo corpo. Raggiungi i tuoi obiettivi di salute più facilmente con una varietà di informazioni sanitarie e messaggi incoraggianti. Trovare un equilibrio tra attività e riposo Controlla la tua condizione quotidiana con il tuo punteggio energetico e pianifica una giornata sana. Analizza l’attività del sonno, la frequenza cardiaca, ecc. per fornire un punteggio che consenta di comprendere facilmente la tua condizione attuale. Se il tuo punteggio energetico è basso, riposati molto e, se il tuo punteggio è alto, prova a stabilire un nuovo record per il tuo esercizio preferito. Fai un passo avanti verso una vita sana con approfondimenti personalizzati e motivazione di Galaxy Al. Monitoraggio del sonno sofisticato e intelligente Per analizzare in modo più accurato la qualità del sonno, misuriamo dati più diversi durante il sonno, tra cui frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e tempo effettivo necessario per addormentarsi. Indossare un orologio o un anello mentre dormi può aiutarti a gestire il sonno in modo più attento. Condividere i dati sanitari tra i membri della famiglia Condividi i dati sanitari con la tua famiglia e prenditi cura della salute degli altri. Puoi aiutarli a praticare abitudini di vita sane facendo riferimento a vari dati come passi, esercizio fisico e sonno. Inizia con sicurezza sapendo che puoi condividere solo i dati che desideri con le persone che desideri e che puoi modificare o interrompere la condivisione in qualsiasi momento. Supporta routine di esercizi personalizzate Di solito fai diversi esercizi contemporaneamente? Crea la tua routine di allenamento combinando diversi esercizi. Quando raggiungi l’obiettivo dell’esercizio precedente, passerai automaticamente all’esercizio successivo e potrai anche aggiungere un periodo di riposo nel mezzo. Una volta completata la routine, puoi controllare i risultati di tutti gli esercizi in un unico posto e gestirli in modo efficiente. Collegare un misuratore di potenza da ciclismo Raccogli informazioni più accurate e ricche sull’attività ciclistica. Samsung Health ora supporta il collegamento di misuratori di potenza collegati alla bicicletta. Un misuratore di potenza può aiutarti a stimare la potenza della soglia del lattato (FTP), ovvero l’intensità massima dell’esercizio che puoi sostenere per un’ora, e aiutarti a migliorare le tue prestazioni.



