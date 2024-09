Samsung Galaxy Ring arriva in Italia: ecco quando!

La grande novità indossabile di Samsung è in arrivo anche alle nostre latitudini. Samsung Galaxy Ring ha una data d’uscita in Italia ed è davvero vicinissima: ecco quando potremo mettere le mani – finalmente – sul primo anello smart del colosso tecnologico asiatico!

Samsung Galaxy Ring ha una data d’uscita in Italia: il primo anello smart del brand è pronto al debutto anche da noi

La data d’uscita per l’Italia di Samsung Galaxy Ring è fissata per il 25 settembre: mancano quindi solo pochi giorni per provare l’accessorio dell’anno, per gli amanti dei dispositivi legati a fitness e sport. Di recente Amazfit ha presentato il suo Helio Ring (attualmente in sconto), ma ovviamente il rivale targato Samsung non può che attirare l’attenzione. Presentato a luglio, l’anello smart del brand si presenta come un prodotto premium: non è stato svelato il prezzo in Italia ma è probabile che si tratterà di una cifra intorno ai 400€. Samsung Galaxy Ring sarà acquistabile sullo Shop Online del brand.

Il dispositivo è in grado di monitorare tutti quei parametri tipici degli smartwatch, ma in un formato più compatto. Frequenza cardiaca, sonno (compreso il russamento), livello di stress, la temperatura corporea e il ciclo mestruale. Tutto H24 e 7 giorni su 7; presenti anche le funzioni “Trova il mio anello” su Samsung Find e ovviamente varie caratteristiche legate allo sport e all’allenamento. Galaxy Ring è certificato IP68 con resistenza fino a 10 ATM, inoltre presenta una finitura in titanio grado 5. Infine abbiamo a che fare con un dispositivo leggero (2,3 grammi) e comodo, largo 7 mm e spesso 2,6 mm.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le