Samsung Galaxy M55s 5G ufficiale: ha un design stiloso e costa poco

Samsung ha svelato ufficialmente il suo nuovo Galaxy M55s 5G, dispositivo medio di gamma con tri-camera che offre la doppia registrazione in simultanea sfruttando sensore anteriore e quelli posteriori. Pensato e realizzato per essere un alter-ego di M55, presentato qualche mese fa e con le stesse caratteristiche tecniche, questo modello presenta un prezzo di listino leggermente inferiore.

Display Super AMOLED+, chip Snapdragon e tripla fotocamera: specifiche, prezzo e uscita di Samsung Galaxy M55s 5G

Progettato con un design basato sul comfort e sull’ergonomia, il nuovo Galaxy M55s 5G misura solo 7,8 mm di spessore. Il pannello frontale è quasi totalmente occupato dal display, un’unità Super AMOLED+ da 6,7″ con risoluzione Full HD+ a 2.400 x 1.080 pixel e con refresh rate a 120 Hz. Non sarà un problema usufruire di ogni contenuto anche sotto la luce del sole più accesa grazie alla tecnologia Vision Booster. All’interno dello schermo, protetto dal Corning Gorilla Glass Victus+, c’è spazio per un piccolo foro in alto dedicato alla selfie-camera da 50 MP.

Restando sul comparto fotografico, ecco sul retro tre sensori da 50 + 8 + 2 MP con OIS e ultra-grandangolare da 123°. È inclusa anche la funzione Nightography, il cui compito è aiutare l’utente a immortalare foto e video in condizioni di scarsa illuminazione. Anche l’hardware di Galaxy M55s 5G si dimostra ben equipaggiato. Il cuore pulsante è rappresentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 a 4 nm coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il connubio di componenti garantisce anche un’ottima efficienza energetica, complice la batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata a 45W, esattamente come preannunciato dai rumor precedenti.

Samsung Galaxy M55s 5G è al momento disponibile sul mercato indiano a partire da 17.999 Rs, grazie allo sconto di 2.000 Rs. Al cambio dovrebbe trattarsi di circa 193€. Il prodotto è in vendita nelle colorazioni Thunder Black e Coral Green. Al momento non si hanno informazioni riguardo ad un eventuale commercializzazione a livello globale.

Samsung Galaxy M55s 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,9 x 76,5 x 7,8 mm per un peso di 180 grammi

Certificazione IP /

/ Display flat Super AMOLED+ da 6,7″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a Lettore d’impronte digitali sotto il display

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,4 GHz A710 + 3 x 2,36 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510)

+ 3 x 2,36 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) GPU Adreno 644

8 GB di RAM

di RAM 128 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare da 123° e macro

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare da 123° e macro Selfie camera da 50 MP (f/2.4)

(f/2.4) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 14 con One UI 6.1

