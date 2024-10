Samsung gela gli utenti: Galaxy AI diventerà a pagamento?

Tra gli aspetti che ad oggi confermano Samsung tra le aziende leader nel settore mobile c’è sicuramente l’intelligenza artificiale. Dall’inizio del 2024 infatti l’attenzione di chi acquista i prodotti del brand è dedicata in buona parte anche all’insieme di funzioni Galaxy AI, punto di forza degli smartphone di nuova generazione del colosso. Tutto ciò però potrebbe trasformarsi a breve in una nuova fonte di guadagno per l’azienda, esattamente come anticipato durante il corso del 2024. Almeno in parte infatti le suddette funzionalità IA potrebbero diventare a pagamento.

Samsung conferma: alcune funzionalità Galaxy AI potrebbero diventare a pagamento nel 2025

Crediti: Samsung

In occasione della presentazione ufficiale del nuovo S24 FE e della serie tablet Tab S10, Samsung ha voluto ribadire una cosa che agli utenti non ha fatto molto piacere: verso la fine del 2025 potrebbero essere applicati dei costi aggiuntivi ad alcune funzionalità comprese in Galaxy AI. Il concetto fu anticipato già a gennaio (col rilascio delle nuove feature basate sull’intelligenza artificiale) e a luglio (in occasione della presentazione di Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6) ed ora è stato ribadito proprio nei comunicati stampa ufficiali dedicati ai nuovi prodotti dell’ecosistema.

Al momento non filtrano dettagli riguardo a quali delle funzionalità già presenti sui nuovi smartphone dovrebbero diventare a pagamento anche se l’annuncio potrebbe riguardare tutte le funzioni basate sulle tecnologie di Google. A inizio anno, Hon Pak – il numero uno della divisione Samsung Health, area dedicata alla salute – ha accennato alla possibilità di vedere un servizio in abbonamento per l’app Health: ciò non è ancora avvenuto ma questo potrebbe essere un altro indizio sulle feature AI che potrebbero essere a pagamento. Ora come ora non ci sono altri dettagli in merito, pertanto restiamo in attesa di ulteriori novità e precisazioni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le