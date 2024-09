Samsung Galaxy A16 5G: immagini e specifiche del prossimo medio gamma

Aggiornamento 13/07: ecco fare capolino le prime immagini render (leak) di Galaxy A16 5G. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Quando si parla di una nuova aggiunta della serie A l’attenzione è sempre alta: in fondo stiamo parlando di una delle famiglie di dispositivi più apprezzate e vendute, acquistabile anche in Italia. Aspettando di saperne di più in via ufficiale cominciano a fare capolino le prime indiscrezioni su Samsung Galaxy A16 5G: si parte dai benchmark su Geekbench, con alcuni dettagli sulle specifiche, e con le immagini render “ufficiose”.

Immagini e benchmark di Samsung Galaxy A16 5G: Geekbench svela le specifiche del nuovo modello della serie

Galaxy A15 5G – Crediti: Samsung

Il debutto del prossimo Samsung Galaxy A16 5G sarebbe fissato per il mese di dicembre: nel frattempo hanno già iniziato a fare capolino sia le prime immagini leak che vari dettagli sulle specifiche. In base a quanto emerso, Samsung non è intenzionata a cambiare le carte in tavola: il mid-range presenterebbe un design simile a quello dell’attuale A15, con una tripla fotocamera affiancata dal flash LED ed un display con notch a goccia. Non mancherebbe anche una versione con connettività 4G, mentre le colorazioni disponibili sarebbero tre: nero, grigio e verde (quest’ultimo colore è mostrato nel render leak).

Crediti: Androidheadlines

Il nuovo smartphone di fascia media di Samsung è stato avvistato su Geekbench con la sigla SM-A166E, probabilmente riferita alla versione Global del telefono (la variante USA è siglata SM-A166P). In base a quanto emerso dai benchmark, Samsung Galaxy A16 5G dovrebbe avere dalla sua un chipset Dimensity 6300, almeno 4 GB e – ovviamente – Android 14 (sotto forma di One UI 6). Ci sono anche altre indiscrezioni sulle specifiche: il medio gamma dovrebbe offrire una tripla fotocamera da 50 + 5 + 2 MP, una selfie camera da 13 MP, 5.000 mAh di batteria e il supporto alla ricarica rapida da 25W.

Crediti: Geekbench

Probabilmente ci sarà uno schermo Super AMOLED Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, similmente a quanto visto con l’attuale A15 5G. In realtà buona parte delle specifiche leak ricalca quelle del predecessore, fatta eccezione per il chipset (che passerebbe quindi dal Dimensity 6100+ al Dimensity 6300). A proposito della versione 4G, anche in questo caso c’è stato un avvistamento su Geekbench, ma con il SoC Exynos 1330. Il lancio dovrebbe avvenire a dicembre: ricordiamo che si tratta di una serie disponibile anche in Italia, quindi è molto probabile che anche Samsung Galaxy A16 5G arriverà alle nostre latitudini, così come la sua variante 4G.

