Roborock H5 e Qrevo Curv: le novità di IFA 2024 ora disponibili in Italia (anche su Amazon)

La fiera tecnologica di Berlino ha visto la presenza di tantissimi nuovi prodotti e numerosi brand (cinesi e non). Non solo smartphone top di gamma, notebook, tablet e dispositivi per appassionati tech, ma durante l’evento non sono mancate tante soluzioni per le pulizie smart. Roborock ha presentato a IFA 2024 la sua nuova linea di prodotti e ora eccoli fare capolino in Italia, in vendita sul sito ufficiale e su Amazon: si comincia con il robot aspirapolvere Roborock Qrevo Curv e il vacuum cleaner senza fili H5!

Roborock H5 e Qrevo Curv sono tra le ultime novità presentate a IFA 2024 ed ora debuttano in Italia

Crediti: Roborock

L’ultimo Roborock Qrevo Curv rappresenta il più innovativo concentrato di tecnologia della serie, grazie alle sue caratteristiche innovative. Il telaio AdaptLift si adatta senza problemi a diversi tipi di pavimento, grazie ad un sistema di chassis sollevabile intelligente; il duplice sistema anti-grovigli (la spazzola principale DuoDivide e quella laterale ad arco FlexiArm) è l’ideale contro peli e capelli. Il robottino è in grado di offrire una potenza di aspirazione di ben 18.500 PA, tra le più potenti del mercato, mentre la tecnologia Flexi Arm Design Side Brush presenta un braccio robotico che si estende, in abbinamento al mocio sul lato destro, in modo da pulire a fondo anche i bordi. Ovviamente non può mancare una stazione multifunzione All-in-one, per la ricarica, lo svuotamento del contenitore dello sporco e il lavaggio dei moci a 75°C (in modo da rimuovere oltre il 99,99% dei batteri).

Roborock Qrevo Curv è disponibile per l’acquisto su Amazon e sullo store online di Roborock al prezzo di 1.499,9€. Fino al 22 settembre è disponibile in offerta di lancio a 1.199,9€.

Crediti: Roborock

L’altra grande novità del brand è Roborock H5, il vacuum cleaner senza fili dotato di una potenza di aspirazione al top ed un sistema di filtraggio avanzato. Si tratta di un prodotto versatile e leggero, facile da utilizzare e particolarmente adatto alle pulizie rapide. Il dispositivo offre una potenza di aspirazione effettiva fino a 158W, ha un peso contenuto (solo 1,82 kg) ed è dotato di un sistema di filtraggio a 5 stadi che è in grado di catturare fino al 99,997% di micropolveri di dimensioni fino a 0,3 micron. L’aspirapolvere è pensato anche per un utilizzo prolungato, con un’autonomia fino a 60 minuti. la spazzola multi-superficie è adatta a pavimenti e tappeti, grazie alla combinazione tra setole in velluto ed una testina in nylon.

Roborock H5 è disponibile all’acquisto su Amazon e sullo store ufficiale di Roborock al prezzo di 299,9€: tuttavia fino al 22 settembre è in offerta lancio a 249,9€! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le