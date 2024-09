La serie Redmi Note 14 arriverà a settembre: ecco il primo teaser

Tramite un post sui canali social cinesi, Xiaomi ha ribadito il successo della serie Redmi Note svelando il numero complessivo di unità vendute il tutto il mondo (in dieci anni). Si tratta di oltre 420 milioni di dispositivi, ennesima conferma del fatto che abbiamo a che fare con una gamma di successo. Non a caso gli smartphone Redmi e in particolare quelli della serie Note sono tra i preferiti dagli appassionati della casa di Lei Jun. Per celebrare l’occasione, l’azienda ha rivelato che la serie Redmi Note 14 arriverà a settembre!

Redmi Note 14 Series: al via i teaser ufficiali e c’è già la conferma sul periodo d’uscita

Crediti: Redmi/Weibo

Non è stata ancora confermata la data precisa, ma a questo punto è solo questione di giorni: sicuramente a stretto giro arriverà un’ulteriore conferma. Ovviamente parliamo del debutto in Cina: per quanto riguarda l’uscita in Italia della gamma Redmi Note 14, ci sarà da attendere. L’attuale famiglia Redmi Note 13 ha debuttato nel nostro paese a gennaio di quest’anno; vedremo se dovremo pazientare per ben quattro mesi oppure se la nuova gamma arriverà in anticipo.

Crediti: Xiaomitime

Le indiscrezioni sulla serie Redmi Note 14 non mancano: i nuovi smartphone dovrebbero avere un design rinnovato, con un modulo fotografico centrale simile a quello della serie iQOO 12. Il modello base dovrebbe avere dalla sua il chipset Dimensity 6100+ e il supporto alla ricarica da 45W; il fratello maggiore Pro salirebbe a 90W, con un SoC Snapdragon 7s Gen 3 (chip lanciato ad agosto). Il più potente del trittico – Redmi Note 14 Pro+ – dovrebbe fare affidamento su MediaTek, in questo caso con il Dimensity 7350 (4 nm, 2 x 3,0 GHz A715 + 6 x 2,0 GHz A510 e GPU ARM Mali-G610 MC4). Quest’ultimo avrebbe un comparto fotografico da 50 + 8 + 2 MP; inizialmente si parlava della presenza di un teleobiettivo, ma sembra che non sarà così.

