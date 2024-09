Redmi Note 14 Pro+: il super medio gamma avrà una BATTERIA ENORME

Il lancio della nuova serie Redmi è fissato per il 26 settembre: manca solo una manciata di giorni e in così poco tempo abbiamo già recuperato terreno dopo i tanti mesi passati con indiscrezioni sommarie. Xiaomi ha svelato il design e alcune caratteristiche impostanti, ma nel frattempo i leak sono esplosivi: ora c’è anche un unboxing di Redmi Note 14 Pro+, il maggiore della gamma!

Redmi Note 14 Pro+ tra immagini e specifiche: ormai sappiamo quasi tutto

Crediti: Redmi

La compagnia cinese ha confermato il design di Redmi Note 14 Pro+ da giorni: il dispositivo avrà un look differente rispetto al predecessore, caratterizzato da un ampio modulo fotografico squadrato (con angoli arrotondati) posizionato al centro della back cover. Uno stile elegante, che ben si sposa con la natura “premium” del telefono: stiamo parlando del modello di punta della serie di mid-range, dotato di una marcia in più.

Crediti: Redmi Crediti: Redmi

L’azienda ha confermato la presenza di una batteria super, un’unità da 6.200 mAh con tecnologia al silicio-carbonio. Si tratta di una soluzione vista a bordo di vari top di gamma recenti, ossia una batteria ad alta densità caratterizzata da una capacità elevata pur mantenendo uno spessore sottile. Il risultato? Tanta batteria ma senza impattare sulle dimensioni del telefono. Inoltre sembra che Redmi Note 14 Pro+ sarà mosso dallo Snapdragon 7s Gen 3, e non dal Dimensity 7350 come rilevato in precedenza: la conferma arriva proprio da Xiaomi.

Redmi Note 14 Pro+'s Star Sand Green variant appears in real-life images:



– 6.67-inch AMOLED curved-edge screen

– 1.5K resolution

– 50MP main camera with OIS

– 6,200mAh battery

– 90W charging

– Dual speakers

– IR blaster

– 162.53 x 74.6 x 9.36mm

– 212 grams

– Gorilla Glass… pic.twitter.com/gUDEMQZdmG — Anvin (@ZionsAnvin) September 23, 2024

Nel frattempo lo smartphone è stato avvistato anche in delle immagini unboxing, con vari dettagli sulle specifiche. Trovate la scheda tecnica (presunta) direttamente qui sotto, con tutti i dettagli raccolti finora (tra leak e conferme).

Redmi Note 14 Pro+ – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,53 x 74,6 x 9,36 mm per 212 grammi

Certificazione IP69

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 2.500 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 2.500 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento ???

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 6.200 mAh con ricarica rapida da 90W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 MP (f/???) con stabilizzazione OIS

(f/???) con stabilizzazione OIS Selfie camera da ??? MP (f/???)

(f/???) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

