Redmi Note 14 Pro+ ha ispirazioni da Camera Phone: c’è una novità tanto attesa

Manca solo un giorno al lancio in Cina della nuova gamma di mid-range Xiaomi e intanto la compagnia continua a svelare nuovi dettagli per stuzzicare gli appassionati. Stavolta tocca alla fotocamera di Redmi Note 14 Pro+: il modello top della serie punta in alto, migliora rispetto al predecessore ed offre un pacchetto che strizza l’occhio ai Camera Phone.

ATTENZIONE: la serie Redmi Note 14 è UFFICIALE. Dai un’occhiata al nostro approfondimento con tutti i dettagli!

Redmi Note 14 Pro+ avrà una fotocamera al top: come cambieranno le cose rispetto al predecessore

Crediti: Redmi

Per prima cosa partiamo subito con la grande novità: era stato anticipato da un leak e poi smentito, ma ora c’è una conferma ufficiale. Redmi Note 14 Pro+ avrà dalla sua una fotocamera più potente, dotata anche di un teleobiettivo da 50 MP: non una soluzione a periscopio – come riportavano i leak passati – ma un sensore “classico” con zoom ottico 2.5X, lunghezza focale di 60 mm e apertura f/2.0. Anche il sensore principale non è niente male: si tratta del Light Fusion 800 (prodotto da OmniVision) da 50 MP, con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica OIS. Abbiamo a che fare con lo stesso sensore visto a bordo di POCO F6 Pro, Xiaomi 14 CIVI e la versione cinese di quest’ultimo, CIVI 4 Pro. Di certo l’ultimo modulo rimasto sarà un ultra-grandangolare, ma per ora non ci sono dettagli.

Crediti: Redmi

Il comparto fotografico differisce da quello di Redmi Note 13 Pro+ e in un certo senso appare migliore: il precedente dispositivo ha un sensore principale Samsung HP3 da 200 MP con OIS ed un ultra-wide insieme ad un obiettivo macro (Global) o uno per la profondità (la versione cinese). Il nuovo pacchetto aggiunge il teleobiettivo, una feature che sicuramente fa gola (specialmente ai più attenti). Al momento Redmi Note 14 Pro+ è stato protagonista di varie indiscrezioni: insomma, ormai sappiamo quasi tutto e mancano solo poche ore al debutto!

