Redmi x Lamborghini: la partnership continua con la serie K80

La nuova gamma top della costola di Xiaomi non è stata ancora confermata in via ufficiale ma già si parla di un’edizione speciale particolarmente attesa. Redmi e Lamborghini Squadra Corse hanno rinnovato la loro partnership e il prossimo smartphone in collaborazione dovrebbe arrivare entro fine anno, quindi a strettissimo giro rispetto ai due modelli precedenti. Si tratterà del prossimo Redmi K80 Pro?

Redmi x Lamborghini, previsto un nuovo smartphone entro fine anno: si tratta di Redmi K80 Pro in versione speciale?

Crediti: Redmi x Lamborghini Squadra Corse

Nel corso degli ultimi dieci mesi Redmi ha presentato ben due smartphone in collaborazione con Lamborghini Squadra Corse: il primo è stato Redmi K70 Pro Champion Edition, presentato come parte della serie K70 a fine novembre 2023. A luglio di quest’anno è stato il turno di Redmi K70 Ultra Champion ma per il 2024 dovremmo avere un’altra aggiunta. La costola di Xiaomi ha rinnovato la partnership con la casa automobilistica in occasione del Super Trofeo Asia 2024 e dell’ultima tappa di quest’ultimo (Shangai). I due marchi hanno confermato che entro fine anno ci sarà un nuovo smartphone, precisamente in uscita nel Q4 2024.

Crediti: Redmi x Lamborghini Squadra Corse

Ovviamente è impossibile non farsi venire in mente la prossima serie Redmi K80, già protagonista di vari leak con immagini e specifiche: a questo giro dovremmo avere due telefoni (niente K80E) e il maggiore sarebbe mosso dallo Snapdragon 8 Gen 4, ultimo chipset di punta realizzato da Qualcomm e in arrivo a fine ottobre. Tra i primi telefoni equipaggiati con il SoC ci sarebbero quelli della famiglia Xiaomi 15 mentre il mese di ultima dei nuovi Redmi sarebbe novembre 2024. Redmi K80 Pro Champion Edition dovrebbe essere il modello di punta in collaborazione con Lamborghini Squadra Corse, in arrivo insieme al resto della gamma.

