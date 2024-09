Redmi A3 Pro avvistato: cosa sappiamo sul prossimo low cost Xiaomi

Al ritorno dalle vacanze, non poteva mancare un’ennesima aggiunta alla fascia low budget di Xiaomi. Gli smartphone economici del brand cinese spuntano come funghi ed ora veniamo a conoscenza della prossimo modello in arrivo: Redmi A3 Pro è stato svelato dal codice di HyperOS e ci sono già i primissimi dettagli.

Redmi A3 Pro è comparso nel codice di HyperOS: i primi dettagli sul nuovo economico di Xiaomi

Crediti: Xiaomitime

Come anticipato poco sopra, Redmi A3 Pro è stato avvistato nel codice sorgente del software di Xiaomi: il dispositivo è presente sia con il suo nome commerciale che con il numero di modello (2409BRN2CG). Il lancio sarebbe previsto nel corso del mese di settembre, probabilmente solo per i mercati Global. Il prossimo low cost di Xiaomi dovrebbe avere molte caratteristiche in comune con Redmi 14C, presentato a sorpresa a fine agosto.

Redmi 14C – Crediti: Redmi

In realtà l’unica differenza riguarderebbe il comparto fotografico, basato su un sensore da 13 MP ed una selfie camera da 5 MP (il cugino Redmi 14C offre moduli da 50 MP e 13 MP). Ovviamente è impossibile non aspettarsi un prezzo accessibile; di seguito trovate la possibile scheda tecnica di Redmi A3 Pro, anche se il chipset è incerto al momento (potremmo avere un SoC differente). Infine ricordiamo che la serie A è composta (al momento) dal modello standard Redmi A3 (lanciato anche in Italia) e A3x (inedito da noi).

Redmi A3 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 171,88 x 77,8 x 8,22 mm per un peso di 211 grammi

Certificazione IP/

Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

Display IPS LCD da 6,88″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 8 bit, DC Dimming e 260 PPI

(1.600 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 8 bit, DC Dimming e 260 PPI SoC MediaTek Helio G81 Ultra a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core 2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55

GPU ARM Mali-G52 MC2

4/6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

di storage eMMC 5.1 espandibile tramite Batteria da 5.160 mAh con ricarica da 18W

con ricarica da Supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.4, USB-C, GPS, ingresso mini-jack, NFC (?)

Fotocamera da 13 + 2 MP con sensore secondario B&W

con sensore secondario B&W Selfie camera da 5 MP

Software Android 14 con Xiaomi HyperOS

