Red Magic Gaming Tablet Pro ufficiale: Snapdragon 8 Gen 3 potenziato e cover trasparente!

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ecco fare capolino un nuovo pad da gaming realizzato dal brand di Nubia. Red Magic Gaming Tablet Pro alza il tiro rispetto al primo capitolo e propone specifiche tecniche di alto livello, un design unico nel suo genere ed un prezzo appetibile: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ultima fatica della compagnia cinese.

Red Magic Gaming Tablet Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Red Magic

Rispetto a Red Magic Gaming Tablet 5G, il nuovo modello stravolge completamente le cose; tuttavia l’azienda ha deciso di non optare per un nome da secondo capitolo e sembra quasi considerare questo pad come una “versione potenziata”. Da qui il nome Red Magic Gaming Tablet Pro, che potrebbe trarre in inganno; in realtà non si tratta di un aggiornamento del modello dello scorso anno, ma di un dispositivo inedito con specifiche tecniche da primo della classe. Il cuore del terminale è lo Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition, ossia la versione migliorata dell’attuale chipset di punta lanciato da Qualcomm. Inoltre la scocca presenza una sezione trasparente, con tanto di luce LED RGB personalizzabile.

Una belva di potenza, con tanta memoria (fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di storage UFS 4.0), una capiente batteria da 10.100 mAh, il supporto alla ricarica da 120W ed un sistema di raffreddamento al liquido potenziato da una mini ventola (proprio come nei top di gamma Red Magic). Il display è un pannello LCD da 10,9″ 2.8K con refresh rate a 144 Hz, di dimensioni minori rispetto a quello della versione standard (da 12,1″). C’è una fotocamera da 50 MP mentre per le videochiamate e gli autoscatti è presente una selfie camera da 20 MP.

Crediti: Red Magic

Il nuovo Red Magic Gaming Tablet Pro è stato lanciato in Cina in tre configurazioni differenti, con un prezzo di partenza di circa 521€ al cambio attuale, nelle colorazioni Deuterium Transparent Silver Wing e Deuterium Transparent Dark Night. Al momento non ci sono dettagli in merito al debutto internazionale: restiamo in attesa e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutte le novità del caso.

12/256 GB – 4.099 CNY ( 512€ )

) 16/512 GB – 4.599 CNY ( 584€ )

) 24 GB/1 TB – 5.699 CNY (724€)

Red Magic Gaming Tablet Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 253,34 x 164,56 x 7,3 mm per 530 grammi

Display LCD da 10,9″ 2.8K+ (2.880 x 1.800 pixel) in 16:10, con refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco fino a 840 Hz

(2.880 x 1.800 pixel) in 16:10, con refresh rate a e campionamento del tocco fino a 840 Hz lettore d’impronte digitali laterale

sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore e ventola fisica

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core Kryo (1 x 3,4 GHz X4 + 3 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750 a 1 GHz

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida 120W

con ricarica rapida Fotocamera da 50 MP

Fotocamera frontale da 20 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth, USB-C, 4 speaker stereo

Software Android 14 con Redmagic OS 9.5

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le