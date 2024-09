Recensione Zeblaze Beyond 3 Pro: stiloso ed economico, perfetto per allenarsi

I moderni sportivi sono sempre più affezionati ai propri smartwatch, che permettono di tenere traccia di tutti gli allenamenti in tempo reale per controllare poi in seguito i risultati ottenuti. Spesso però, questi dispositivi tendono a costare davvero tanto, ma oggi vi presentiamo una soluzione di ottimo livello con GPS integrato che non farà assolutamente piangere il vostro portafoglio. Scoprire insieme a noi Zeblaze Beyond 3 Pro e come può rendere i vostri allenamenti più smart.

Recensione Zeblaze Beyond 3 Pro

Design e materiali

Zeblaze Beyond 3 Pro è uno smartwatch dal design squadrato con display touchscreen AMOLED Always-on da 2.15″ protetto da Corning Gorilla Glass, con risoluzione 500p (415 x 505 pixel), 330 PPI e fino a 1000 nit di luminosità. La scocca, completamente avvolta da una livrea nera satinata, è realizzata in metallo zincato, mentre il cinturino in silicone è molto comodo, ma anche intercambiabile, permettendo così la personalizzazione del dispositivo.

Il display è ampio e luminoso, con due pulsanti ed una corona girevole posizionata sul lato destro del dispositivo. Questo smartwatch, data la grandezza del display, è particolarmente adatto a chi ha un polso grande (tipicamente gli uomini più robusti), mentre su un braccio più esile e sottile potrebbe risultare scomodo da indossare per lunghi periodi. Il cinturino, infatti, è lungo 23 centimetri, adattandosi in questo modo anche i polsi più robusti. Il peso del dispositivo, tuttavia, non è affatto eccessivo: con una grandezza simile si potrebbe pensare ad uno smartwatch particolarmente pesante, ma in questo caso si arriva soltanto a 46 grammi.

I pulsanti e la corona girevole vedono tingere i propri inserti di un luminoso arancione, mentre il cinturino offre un pattern bucherellato, particolarmente utile per la trasudazione della pelle durante le attività sportive. Il modello Beyond 3 Pro, infatti, risulta molto comodo da indossare (a patto che sia adatto al vostro polso) e la sensoristica posizionata sulla parte inferiore non crea nessun fastidio al tatto. In questa posizione, infatti, troviamo anche i pin per la ricarica magnetica, con il classico caricatore a due pin incluso in confezione. Il dispositivo è certificato IP67, ma purtroppo non è adatto al nuovo ed è sconsigliato l’utilizzo sotto la doccia.

Hardware e prestazioni

Zeblaze Beyond 3 Pro è compatibile con Android e iOS grazie alla connettività Bluetooth 5.3 e l’app Zeblaze Fit, con la maggior parte delle impostazioni e delle attività che possono essere controllate direttamente dallo smartwatch. Tramite il dispositivo, infatti, è possibile tracciare il proprio allenamento in modo particolarmente preciso grazie al GPS integrato (supporto per GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU), il sensore di gravità, quello di prossimità e l’accelerometro.

Questo modello, infatti, permette di monitorare oltre 100 attività sportive come la corsa all’aperto, la scalata, lo yoga, il pilates, la danza, gli sport di combattimento (box, karate, judo, wrestling ect) e gli sport con la palla come basket, calcio, football e il tennis, per i citare soltanto i più famosi. Il monitoraggio è preciso e permette di tenere sotto controllo i passi, la distanza percorsa in tempo reale e le calorie bruciate.

Per quanto riguarda invece la salute, Zeblaze Beyond 3 Pro può tenere traccia 24 ore su 24 del battito cardiaco, ossigeno nel sangue (SpO2), livelli dello stress e monitoraggio del sonno con assegnazione del punteggio in base al riposo. Lo smartwatch permette anche di aiutare nel tracciamento degli esercizi di respirazione e per le donne viene offerta anche la possibilità di monitorare e tener sotto controllo il proprio ciclo mestruale. I dati raccolti dallo smartwatch, inoltre, possono essere facilmente sincronizzati con Salute di Apple oppure con Strava.

L’interfaccia del sistema operativo è piuttosto intuitiva ed è disponibile anche in lingua italiana, con la possibilità di navigare tra i menu sia con la corona girevole che semplicemente con il touchscreen. Il tracciamento delle attività sportive può essere avviato direttamente tramite il pulsante laterale, che permette di accedere rapidamente alla selezione dell’attività che si sta per svolgere.

Per quanto riguarda la personalizzazione, invece, è possibile scegliere la propria watchface preferita direttamente tramite l’applicazione, scegliendo tra decine e decine di interfacce che mostrano le informazioni di cui si ha più bisogno in quel momento. Ovviamente, come ogni smartwatch che si rispetti, anche Zeblaze Beyond 3 Pro offre la possibilità di ricevere notifiche dal proprio smartphone, mentre risulta ottima anche la possibilità di rispondere velocemente alle telefonate direttamente dal polso.

Con una batteria da 300 mAh, inoltre, questo smartwatch arriva a garantire fino a 25 giorni di autonomia in modalità “Risparmio energetico“. Più verosimilmente, però, con un utilizzo intenso la batteria mette a disposizione almeno 7 giorni di autonomia, che salgono a 14 se si disattiva il monitoraggio continuo. Con l’utilizzo intenso del GPS, invece, l’autonomia scende a poco più di 3 giorni. La ricarica magnetica, tuttavia, è molto veloce e nel giro di un paio d’ore sarà possibile ripristinare al 100% la batteria.

Recensione Zeblaze Beyond 3 Pro: prezzo e considerazioni

Zeblaze Beyond 3 Pro è uno smartwatch perfetto per gli amanti dello sport che vogliono tracciare in modo preciso i propri allenamenti. La presenza del GPS integrato ed una sensoristica di alto livello consentono di avere una panoramica completa sull’andamento delle proprie sessioni sportive e su quelli che sono i parametri vitali più importanti. Il design stiloso, che somiglia molto a quello proposto dalle grandi aziende americane, rende questo dispositivo indossabile anche in occasioni dove è richiesto un tocco di eleganza in più.

Il prezzo, tuttavia, non vi spaventerà affatto: con le specifiche elencate sarebbe lecito pensare a centinaia e centinaia di euro, ma Zeblaze propone il modello Beyond 3 Pro ad un prezzo di listino di poco superiore agli 80€. Grazie all’offerta lampo di Banggood, tuttavia, questo smartwatch può essere vostro ad un prezzo incredibilmente basso: con uno sconto del 59%, infatti, è possibile portarlo a casa per soli 33.38€! Un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire se si vuole tener traccia dei propri allenamenti spendendo davvero poco.

