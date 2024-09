Recensione Proscenic F10 Pro: l’aspirapolvere che aspira anche i liquidi

Proprio poche settimane fa ho provato la Proscenic F10, un modello non proprio tra i più freschi di presentazione in casa Proscenic, ma l’azienda aveva deciso di farcelo provare in occasione delle offerte speciali attive in quel momento; a distanza di poco tempo ho ricevuto anche la versione Pro che, per la prima volta, forse potrebbe risultare anche una spanna inferioreo rispetto al modello “base”.

In realtà non è la prima volta che quando si parla di modelli Pro, effettivamente, non ci siano concrete differenze, ma in questo caso le poche differenze che ho notato, secondo me, vanno a favore del modello F10 (che, tra le altre cose, ha anche un prezzo di listino lievemente più alto).

Recensione Proscenic F10 Pro

Contenuto della confezione

La confezione della Proscenic F10 Pro è progettata per offrire tutto il necessario per iniziare a pulire da subito. All’interno troviamo:

Proscenic F10 Pro

Base di ricarica

un rullo mop per la spazzola del pavimento

una bottiglia di detergente multi-superficie Proscenic da 500 ml.

Manuali di istruzioni e garanzia

Caricatore da parete con presa EU

Design e materiali

Il design della Proscenic F10 Pro è moderno e minimalista, con una combinazione di bianco e grigio che si integra bene in qualsiasi ambiente domestico. Le linee pulite e la finitura lucida donano un aspetto contemporaneo, mentre la sua forma sottile e compatta la rende facile da riporre anche in spazi ristretti, come armadi o angoli stretti. Rispetto al modello F10, è innegabile che ci troviamo di fronte ad un prodotto decisamente più snello e leggero da maneggiare, ed è evidente anche subito a primo impatto, dove l’intero corpo dell’aspirapolvere è molto più sottile.

La parte frontale ospita il serbatoio dell’acqua pulita (con capacità di 650ml), mentre quello dell’acqua sporca (capiente 500ml) è collocato nella parte posteriore. Questo design bilanciato contribuisce a una distribuzione ottimale del peso, rendendo l’aspirapolvere maneggevole anche per chi non ha molta forza nelle braccia; il tutto, poi, è coadiuvato dalla presenza di due ruote motorizzate che permettono di migliorare ulteriormente la manovrabilità. Nel mio caso l’ho lasciata provare a mia nonna che ne è stata entusiasta, poichè proveniva da un vecchissimo modello non così tecnologico e con trazione propria.

I materiali utilizzati sono di buona qualità, nonostante il prezzo piuttosto accessibile; la plastica bianca con finiture opache contribuisce a migliorare il design, oltre che ad assicurare comunque una robustezza di un certo livello. Il manico, realizzato in plastica leggera ma resistente, si installa facilmente e garantisce una buona presa, grazie anche al rivestimento antiscivolo; la forma è quella classica, con due tasti integrati (accensione e switch fra le varie modalità) e un piccolo display a LED che riporta tutte le informazioni necessarie, inclusi eventuali errori o problemi. C’è anche il terzo pulsante sul dorso del manico, ed è sostanzialmente quello che permette di avviare l’autopulizia del rullo, una volta riposta la scopa nella base di ricarica.

Se avete letto la recensione di Proscenic F10, e ne state valutando l’acquisto confrontandolo con il modello Pro oggi in analisi, avrete anche notato che qui è assente il grilletto per lo spruzzo d’acqua supplementare, quando c’è uno sporco maggiore e più ostinato; per quanto possa sembrare un dettaglio irrilevante, spesso avere acqua/detergente in più sull’area da lavare, può essere realmente determinante al fine di ottenere un buon risultato.

Potenza di aspirazione e qualità del lavaggio

Uno degli aspetti più interessanti della Proscenic F10 Pro è la combinazione di aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo, d’altronde come la quasi totalità dei prodotti realizzati dal brand cinese. Qui la potenza di aspirazione, nonostante l’azienda non si sbilanci nello specificare numeri in termini di Watt o Pascal, è sufficiente per raccogliere polvere, capelli e piccoli detriti senza difficoltà. Durante i test, è risultata efficace anche su pavimenti in gres come nel mio caso, riuscendo a rimuovere lo sporco e i residui in pochi passaggi.

Il sistema di lavaggio è funziona abbastanza bene, anche se il mio consiglio è quello di far bagnare per bene il rullo prima di iniziare a lavare il pavimento, altrimenti rimarranno molte striature per terra, segno di un rullo non uniformemente bagnato. La F10 Pro utilizza un rullo mop che gira a 550 rpm, ma a differenza del modello F10 non gode di un supporto acqua extra, e ci si dovrà accontentare dell’acqua che il dosatore rilascia in modo costante, probabilmente non adatta in tutti i contesti; onestamente non ho trovato grandissime difficoltà durante l’utilizzo, ma probabilmente in caso di sporco più ostinato e incrostato, questo risulterà un limite non da poco.

Nei test che ho effettuato, d’altra parte, è stato sufficiente un passaggio per eliminare macchie superficiali, mentre per macchie più ostinate, come quelle appiccicose in cucina, ne sono serviti due o tre, soprattutto per rimuovere gli aloni di grassi e zuccheri lasciati sul pavimento, nel mio caso con latte e ketchup.

Ciò che non è perfetto, invece, è sicuramente la funzionalità di asciugatura: a causa della potenza di aspirazione non altissima, l’asciugatura non è immediata subito dopo il passaggio della F10 Pro, perciò si dovrà attendere il tempo necessario per una normale asciugatura.

Tra le varie modalità di utilizzo, poi, ce n’è una che è molto comoda, ovvero quella che permette di aspirare i liquidi, feauture molto interessante soprattutto in cucina o con bambini piccoli, dove i piccoli incidenti possono essere all’ordine del giorno; in questo caso la F10 Pro aumenta la potenza al massimo per velocizzare il processo, ma per una buona aspirazione sarà necessario sicuramente più di un passaggio sulla zona interessata.

Autonomia della batteria

La Proscenic F10 Pro è alimentata da una batteria al litio composta da 6 unità da 2600 mAh ciascuna, che garantisce un’autonomia fino a 30 minuti per carica. A livello di autonomia siamo grossomodo alla pari con F10, dunque ci troviamo di fronte a risultati adeguati per appartamenti o case di piccole e medie dimensioni, ma forse insufficienti per abitazioni più grandi.

In queste situazioni, potrebbe essere necessario ricaricare il dispositivo prima di completare la pulizia di tutti gli ambienti, ma tenete presente che anche questo modello richiede circa 4 ore per una ricarica completa, ma soprattutto non è dotato di batteria removibile come la versione F10.

Prezzo e considerazioni

Proscenic F10 Pro arriva sul mercato con un prezzo di listino di 279€, ma nel momento in cui sto scrivendo questa recensione è in offerte a 179 euro sullo store ufficiale dell’azienda, e 239 euro, invece, su Amazon. Avendo avuto modo di provare sia la versione Pro che quella “base” a distanza di poche settimane, ho effettivamente un ricordo ancora molto fresco nella mia mente che mi ha permesso di fare un confronto più attendibile: credo con molta certezza di essere rimasto più soddisfatto da Proscenic F10 che da questo Pro, soprattutto per la funzionalità di autolavaggio e asciugatura dei rulli, che qui è completamente assente, oltre che alle prestazioni in generale, che secondo me sono superiori in tutto e per tutto.

A suo favore, però, questo modello F10 Pro è nettamente più leggero e snello, meno invasivo dentro casa e si lascia utilizzare con grande facilità per via delle sue ruote trazionate; nel complesso è un buon prodotto, la cui più grande pecca è l’autonomia ridotta, unita ad una potenza di aspirazone non tra le più alte. Insomma, promosso sì, ma guardatevi bene intorno.

