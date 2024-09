Recensione nubia Z60S Pro: la scelta migliore nella fascia media?

C’è una cosa che dobbiamo subito dire su nubia: ultimamente non ne sta sbagliando una. Lo abbiamo visto con lo Z50 dell’anno scorso, oppure con lo Z60 Ultra Leading Version (qui la recensione), lo ritroviamo con lo Z60S Pro.

Il suo design che ricorda un po’ una fotocamera vintage, l’enorme camera bump circolare con una fotocamera principale da 50 megapixel a 35mm e tutta una serie di funzioni AI sono solo alcune delle caratteristiche del dispositivo che ci hanno colpito.

Soprattutto considerando il prezzo: nubia Z60S Pro costa 599,00 euro e, almeno sulla carta, ha tutte le caratteristiche giuste per combattersela con tutti i migliori smartphone della fascia media.

Recensione nubia Z60S Pro: ottime foto, Android stock, a meno di 600 euro

Videorecensione nubia Z60S Pro

Design e materiali

Il design del nubia Z60S Pro è quello tipico del brand. Forme super squadrate, linee nette ed un grandissimo camera bump ad oblò posizionato centralmente nel quale è stato posizionato tutto il gruppo ottico del dispositivo. Insomma, come già detto, vuole sembrare una fotocamera vintage e ci riesce, anche perché come vedremo più avanti quello fotografico è uno dei comparti più interessanti del dispositivo.

È disponibile in tre versioni, quella che abbiamo ricevuto per la prova è la “Black”, ma è possibile scegliere anche tra la “White” e quella “Acqua”, la più bella a nostro avviso. Ad ogni modo, in tutte le colorazioni la copertura posteriore è in vetro con una texture semi trasparente, mentre i bordi sono realizzati in alluminio satinato.

Sia chiaro, è un prodotto molto grande e con i suoi 220 grammi di peso si fa sentire parecchio in mano, ma il grip è buono e l’idea di aver stondato i bordi lo rende piuttosto comodo da utilizzare. Queste dimensioni però, diventano ancora più importanti qualora ci si mettesse una cover protettiva, ma è una cosa che vi consiglio di prendere in considerazione, perché è piuttosto scivoloso.

Molto bello il tasto power di colore rosso e la presenza di uno slide laterale, che forse è posto in una zona troppo alta, che è possibile personalizzare: di default, utilizzandolo, si aprirà la fotocamera ma non è l’unica opzione disponibile.

Insomma, è un prodotto realizzato molto bene, solido, con un buon grip nonostante le dimensioni generose e con tutti i dettagli al posto giusto. Peccato però che non sia certificato per la resistenza ad acqua e polvere.

Display

nubia Z60S Pro ha poi un ottimo display che, anche se non è tra i più luminosi del 2024, si vede molto bene anche sotto la luce del sole diretta. È un pannello BOE Q9+ AMOLED da 6.78 pollici con 120 Hz di refresh rate ed un PWM Dimming di 2160 Hz.

Il design edge-to-edge con delle cornici praticamente inesistenti massimizza l’area di visualizzazione e lo rende perfetto non solo per il gaming, ma anche per la riproduzione di video, foto e contenuti multimediali.

È un buon pannello, con colori ben tarati e contrasti profondi, che è possibile anche personalizzare nelle impostazioni e che può essere ottimizzato per l’utilizzo di notte. L’unico neo da noi riscontrato è nel sensore di luminosità automatica che, a nostro avviso, ha una calibrazione un po’ troppo conservativa e tende a ridurre troppo la retroilluminazione.

Poco male però, perché una volta trovata la “potenza” adatta alle proprie esigenze ed impostata nelle impostazioni, nubia Z60S Pro si vedrà davvero molto bene, in qualsiasi condizione di luminosità.

Fotocamere

Parlando di fotocamere, ho avuto la fortuna di portarmi portare il nubia Z60S Pro in un viaggio che ho fatto in Cina un paio di settimane fa, e sono rimasto piacevolmente stupito dagli scatti che mi sono portato a casa. Questa volta, non ho testato lo smartphone scattando foto con l’intento di metterlo in difficoltà, ma l’ho usato esattamente “come un turista”. Ma andiamo con ordine.

Le fotocamere del nubia Z60S Pro sono molto simili a quelle del suo predecessore, ma con un significativo aggiornamento del sensore della fotocamera principale che ora diventa un Sony IMX906 da 50 megapixel, accompagnato da un’ottica da 35 mm stabilizzata.

C’è poi l’ultrawide che continua ad essere da 50 megapixel (seppure con un sensore meno raffinato della principale) con un field of view di 125° ed autofocus, e che è affiancata da uno zoom 3x da 8 megapixel: è forse questo l’anello debole del comparto fotocamere nel nubia Z60S Pro, anche se fortunatamente è accompagnato da un ottimo software di elaborazione.

E insomma, cosa cambia rispetto alla generazione precedente? Molto. Oltre all’introduzione di funzioni basate sull’intelligenza artificiale come AI Magic Eraser, AI Sky e AI Blur, che seguono un trend che ormai ben conosciamo, a mio avviso la vera novità delle fotocamere nel nubia Z60S Pro sta nell’elaborazione software.

Ora gli statti sono più definiti, con maggiori dettagli ed un’ottima gestione della gamma dinamica. Continuo ad essere un fan della scelta di implementare una fotocamera principale da 35 millimetri (al posto dei tipici 24 mm), che garantisce un campo visivo più giusto e che soprattutto condizioni di buona luminosità produce scatti molto buoni. Lo stesso vale per l’ultra-wide e lo zoom, anche se a dirla tutta non riescono ad essere all’altezza della fotocamera principale.

E di notte la situazione è la medesima, anche se la presenza dell’OIS solo nella principale le da una marcia in più: le immagini scattate con nubia Z60S Pro sono molto buone, hanno un buon bilanciamento delle tonalità ed il rumore è ben gestito anche quando ci si trova in condizioni di luce estremamente bassa e si usa la fotocamera ultra-wide.

Discreta la fotocamera da 16 megapixel frontale, buoni i video che possono essere registrati fino alla risoluzione 8k a 30 fps oppure 4k a 120 fps e che producono buone immagini con una stabilizzazione buona ma migliorabile.

Hardware e prestazioni

In quanto ad hardware, secondo me quelli di nubia hanno avuto una buona idea nella scelta (seppur particolare) del processore. nubia Z60S Pro è animato da un Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 affiancato da 12 o 16 GB di RAM e con memorie interne che arrivano fino ad 1TB. Quindi sì, utilizza un processore top di gamma, ma del 2023 e credetemi non è una scelta malvagia.

Conosciamo bene il SoC di Qualcomm ed abbiamo detto più volte che si tratta di uno dei processori meglio riusciti degli ultimi tempi. È in grado di garantire prestazioni da top, con temperature meglio gestite e, così, il brand è riuscito a contenere profondamente i prezzi. Bella idea.

In tutta sostanza, le prestazioni del nubia Z60S Pro non sono tanto distanti da quello Z60 Ultra (che ha uno Snap 8 Gen. 3) e la scocca rimane molto più fresca (soprattutto d’estate).

Buono l’audio in capsula, così come la connessione alle reti cellulari 5G e alle reti WiFi 7. L’audio stereofonico è ben bilanciato ed il sensore per le impronte digitali sotto lo schermo si è sempre rivelato preciso e veloce. Peccato per la mancanza del supporto all’eSIM, che avrebbe reso più completo lo smartphone ma in compenso supporta due sim fisiche.

Software

nubia Z60S Pro arriva animato da Android 14 personalizzato dalla MyOS e, secondo quanto dichiarato dal brand, riceverà 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e major update. È un’interfaccia che ormai abbiamo imparato a conoscere bene, che non porta con sé nessuna novità di rilievo rispetto alla versione “liscia” dello smartphone e che continua a garantire un’esperienza Android perlopiù stock, al netto di alcune funzionalità aggiuntive.

C’è una barra laterale per l’apertura rapida delle app, è possibile accelerare le animazioni di sistema per rendere più fluida la GUI, si può personalizzare l’interfaccia in tutti i particolari comprese le animazioni di sblocco, le notifiche etc.

Nei nostri test il nubia Z60S Pro si è rivelato sempre fluido e molto veloce anche se il brand dovrebbe prestare più attenzione alla cura di alcune sezioni che, ad esempio, presentano degli errori di traduzione.

Batteria e ricarica

nubia Z60S Pro è animato da una batteria da 5100 mAh che gli garantisce un’ottima autonomia. Tutti gli smartphone del brand si comportano benissimo in quanto a consumi e, complici anche il SoC ed il software più “leggero” di altre interfacce grafiche, con questo smartphone riuscirete sicuramente ad arrivare a 2 giorni pieni con un utilizzo medio.

Anche utilizzandolo più intensamente potrete arrivare a poco meno di 8 ore di display acceso. Purtroppo non c’è la ricarica wireless, ma in compenso potete ricaricarlo velocemente a 80w.

Prezzo e considerazioni

nubia Z60S Pro è in vendita sul sito ufficiale a partire da 599 euro per la versione 12/256. Un prezzo molto interessante, soprattutto considerando la qualità generale del prodotto: è uno smartphone destinato soprattutto a chi vuole fare belle foto, che però vi darà soddisfazioni anche per le sue prestazioni ed il display.

Certo, non è certificato per acqua e polvere e non ha la ricarica wireless, ma a questo prezzo sono compromessi più che accettabili per un dispositivo del genere.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le