Recensione FOSSiBOT Viran W101: lo smartwatch rugged ma elegante

Con l’aumentare della popolarità di questi dispositivi, anche gli smartwatch stanno pian piano iniziando a ricevere il trattamento “rugged“, con nuovi orologi intelligenti in grado di resistere a urti, graffi ed intemperie in modo eccellente. Uno di questi è sicuramente FOSSiBOT Viran W101, che con il suo design elegante di traveste da classico orologio, che però nasconde tante sorprese. Scopritele tutte insieme a noi in questa nostra recensione.

Recensione FOSSiBOT Viran W101

Design e materiali

FOSSiBOT Viran W101 è uno smartwatch rugged con display touchscreen AMOLED Always-on da 1.43″, risoluzione da 466p (466 x 466 pixel), 391 PPI ed una luminosità massima di 1000 nit, il cui design di distingue per una ghiera fissa ed una scocca in metallo zincato particolarmente robusta, utile ad assorbire qualsivoglia impatto. Sui lati, infatti, sono posizionati dei cuscinetti paraurti in TPU, tinti del classico arancione che solitamente contraddistingue i dispositivi rugged, che hanno il compito di salvaguardare l’integrità del dispositivo prevenendo eventuali danneggiamenti.

Lo stile è quello dello orologio multifunzione elegante, con delle watchface che ripropongono proprio il design dei classici orologi con le lancette, aggiungendo però informazioni utili su sport e salute in tutto il quadrante. Il cinturino, realizzato in silicone morbido e con dei saldi agganci, arriva in confezione in una duplice colorazione: arancione (che potete ammirare nelle foto) che riprendere il colore degli inserti dello smartwatch, ed un più elegante nero adatto ad ogni tipo di occasione. La parte interna del cinturino è liscia, per adattarsi meglio alla pelle, mentre quella superiore offre un pattern a strisce oblique per donare un po’ di stile in più.

Il display è particolarmente luminoso e i dettagli si leggono perfettamente anche all’esposizione diretta al sole, ma la grandezza di questo smartwatch non lo rende adatto a tutti i polsi. La scocca, infatti, si adatta bene principalmente ai polsi più robusti, mentre potrebbe risultare meno comodo da indossare per i polsi più esili, che potrebbero optare per un più adatta smart band. La parte inferiore, quella dedicata alla sensoristica, è particolarmente sottile quindi non crea alcun fastidio al tanto. In questa posizione, inoltre, troviamo anche il connettore a 2 pin per la ricarica magnetica.

Lo smartwatch può essere controllato interamente dal touchscreen, ma sono presenti anche due pulsanti per facilitare la navigazione all’interno dell’interfaccia. Posizionati entrambi sul lato destro del dispositivo, un pulsante viene dedicato all’accensione/spegnimento dello smartwatch, mentre l’altro agisce come scorciatoia per avviare rapidamente il tracciamento dell’attività sportiva. In qualità di rugged, inoltre, il dispositivo è certificato IP68, 1ATM e MIL-STD, in grado di resistere sia alle temperatura più alte che a quelle più basse.

Hardware e prestazioni

FOSSiBOT Viran W101 è alimentato da un chipset Realtek 8763EWE, affiancato da 256 MB di RAM che gestiscono al meglio le operazioni effettuate dal dispositivo. Lo smartwatch è compatibile sia con Android che iOS, tramite collegamento Bluetooth 5.3 e l’app Da Fit (disponibile sia su App Store che su Play Store). La maggior parte delle funzionalità del dispositivo possono essere sfruttate direttamente navigando attraverso l’interfaccia del sistema operativo (disponibile anche in italiano), ma l’app risulta necessaria per usufruire della ricezione delle notifiche dello smartphone, per la personalizzazione del quadrante e la sincronizzazione del meteo.

L’app potrebbe risultare piuttosto “spartana” e grezza, ma esegue bene il compito di fungere da ponte tra il vostro smartphone e il Viran W101. Le notifiche supportate sono davvero tante, con la possibilità di attivare anche gli avvisi di sedentarietà oppure gli allarmi per quando i parametri vitali richiedono attenzione. Il dispositivo, infatti, è in grado di tener traccia della frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e livelli di stress, monitorando il sonno durante la notte. Per le donne, invece, è possibile anche tener traccia del ciclo mestruale.

Questo modello offre anche diversi strumenti aggiuntivi, come la possibilità di controllare la musica in riproduzione, ritrovare il telefono facendolo squillare, oppure fungere da telecomando per scattare le fotografie quando non si può interagire direttamente con lo smartphone. Le attività sportive che Viran W101 può tracciare, invece, sono più di 100 ed includono tra le altre anche la corsa all’aperto, calcio, basket, ciclismo, tennis e sci, mentre l’impermeabilità permette di utilizzare il dispositivo anche per il nuoto.

Con l’alta resistenza ad urti e graffi, inoltre, non dovrete preoccuparvi di danneggiare il dispositivo, anche esercitando sport più pericolosi. Il tracciamento delle attività sportive risulta abbastanza preciso, con un report su calorie bruciate, passi effettuati e distanza percorsa consultabile ad ogni allenamento, mentre tramite sincronizzazione del GPS dello smartphone è possibile visualizzare all’interno dell’app il percorso seguito. Lo smartwatch, inoltre, permette anche di rispondere ed effettuare telefonate, in modo da non interrompere l’allenamento quando e continuare a conversare senza limiti.

Grazie alla batteria da 410 mAh, lo smartwatch realizzato da FOSSiBOT è in grado di garantire fino a 5 giorni di utilizzo intensivo, con telefonate, allenamenti quotidiani e schermo pressocché sempre accesso. Più realisticamente, però, l’autonomia di Viran W101 per una persona che fa dello smartwatch un utilizzo che potremmo definire “normale” è di circa 15 giorni, con la modalità stand-by che può arrivare fino a 36 giorni. Gli amanti dello sport, invece, saranno felici di sapere che è possibile tracciare le attività di allenamento per una durata massima di 24 ore, senza interruzioni. La ricarica magnetica, tuttavia, è in grado di ripristinare la batteria in appena un’ora e mezza, per essere subito pronti a ripartire.

Recensione FOSSiBOT Viran W101: prezzo e considerazioni

FOSSiBOT Viran W101 è uno smartwatch progetto per resistere a cadute, urti e temperature estreme, adatto quindi a tutte quelle persone che magari lavorano in ambienti pericolosi ma non vogliono rinunciare all’indossare un moderno orologio intelligente. Le funzionalità sono davvero tante e il tracciamento dell’attività fisica e sportiva risultano abbastanza precisi, tanto da ottenere un quadro completo dei propri allenamenti e dei relativi parametri per la salute.

Il prezzo di listino è di circa 90€, ma grazie all’offerta lampo di Banggood è possibile portare a casa questo particolare smartwatch per soli 36€, con spedizione direttamente dalla Cina. Se siete alla ricerca di un dispositivo che possa mostrarvi le notifiche, effettuare telefonate e tracciare l’attività fisica e che non tema alcun danneggiamento, allora questo è lo smartwatch che fa al caso vostro.

