Recensione BlitzWolf BW-V8: il proiettore Full HD con il prezzo da entry-level

I proiettori economici tendono, solitamente, ad avere risoluzioni native inferiori rispetto a quelle a cui siamo abituati con le moderne smart TV. Per fortuna, però, a cambiare il paradigma arriva BlitzWolf che con il suo nuovo modello BW-V8 propone un proiettore di tutto rispetto che può vantare anche una risoluzione nativa in Full HD. Scoprite le particolarità di questo dispositivo nella nostra recensione di BlitzWolf BW-V8.

Recensione BlitzWolf BW-V8

Design e materiali

Il proiettore BlitzWolf BW-V8 offre un design rettangolare con una scocca in plastica ABS completamente bianca caratterizzata da una trama romboidale ruvida ed un pannello superiore satinato con una elegante livrea grigia metallizzata. Sul parte frontale del dispositivo troviamo ovviamente la lente LCD da 4″ protetta da un coperchio in silicone morbido, in modo da prevenire graffi e danneggiamenti durante gli eventuali trasporti o spostamenti. La lente è dotata di una ghiera girevole per il controllo della messa a fuoco manuale e viene accompagnata da un sensore IR per il telecomando (incluso in confezione) e dal logo BlitzWolf in grigio.

Sulla parte superiore, invece, abbiamo a disposizione sei pulsanti per l’accensione e il controllo del proiettore con uno slider per la correzione trapezoidale manuale posizionato in alto. Il pannello I/O è relegato al fianco destro del dispositivo e mette a disposizione un ingresso HDMI 1.4, una porta USB-A per il collegamento di dischi esterni (fino a 2TB), un lettore di schede SD (fino a 64 GB), cavo AV e jack per le cuffie da 3.5 millimetri, accompagnati da una porta VGA ancora sigillata (visto lo scarso utilizzo che si fa oggi di questo tipo di connettività video).

Sia il lato destro che quello sinistro sono caratterizzati dalle griglie per la ventilazione che aiutano nella dissipazione del calore ed evitano che le temperature troppo alte possano danneggiare il dispositivo. Sul retro, invece, troviamo il collegamento per l’alimentazione e un secondo sensore IR per il telecomando, mentre sul fondo il proiettore è tenuto in pieni da quattro piedini gommati e un supporto a vite per la regolazione dell’inclinazione. Il dispositivo, inoltre, può essere anche collegato a cavalletti o treppiedi tramite la classica vite da 1/4 che abbiamo imparato a conoscere con i selfie stick.

Il telecomando risulta piuttosto essenziale, ma è molto utile se non ci si vuole alzare in continuazione per controllare i menu tramite i pulsanti sul proiettore. In confezione, inoltre, viene incluso anche un pratico libretto d’istruzioni che aiuta nella prima configurazione e nella regolazione della lente per una visione ottimale.

Funzioni e proiezione

BlitzWolf BW-V8 è un proiettore dotato di una lente LCD da 4″ con sorgente di luce a LED in grado di produrre una luminosità massima di 280 ANSI Lumen, proiettando un’immagine di dimensioni comprese tra 50″ e 200″ ad una distanza massima di 5 metri. Come accennato in precedenza, la risoluzione nativa del dispositivo è Full HD 1080p (1920 x 1080 pixel) ma viene supportata anche la decodifica dei file 4K. Il proiettore è alimentato un chipset Allwinner H7143 con CPU quad-core (4 x Cortex-A53) ed una GPU Mali-G31 MP2. Durante la nostra prova l’hardware si è dimostrato all’altezza di poter gestire senza rallentamenti la riproduzione video, sia in streaming che con decodifica in locale, anche con file in 4K non troppo pesanti.

Il sistema operativo installato sul modello BW-V8 è Android 11 (non Android TV), che viene personalizzato dalla classica interfaccia facilmente navigabile con il telecomando che BlitzWolf utilizza per i suoi proiettori. A differenza di alcuni altri modelli (come per esempio BlitzWolf BW-V3 Max), in questo caso non abbiamo a disposizione l’accesso al Play Store, quindi il download delle applicazioni è relegato unicamente all’App Store proprietario della compagnia cinese, che comunque mette a disposizione una buona varietà di app per lo streaming e la riproduzione multimediale. La nota dolente, però, è purtroppo il DRM Widevine L3, sufficiente soltanto a riprodurre i contenuti protetti (es. Netflix, Prime Video, Disney Plus) ad una risoluzione massima di 480p (720 x 480 pixel).

Per quanto riguarda invece il comparto connettività, il proiettore è dotato di Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz + 5.0 GHz) per la connessione ad internet, affiancato dal Bluetooth 4.2 per la connessione wireless degli accessori, come per esempio cuffie o casse esterno. Entrambe le connessioni risultano molto solide, mentre la velocità del chip di rete è più che sufficiente a gestire lo streaming multimediale.

La proiezione è molto dettagliata e piacevole alla visione, ma le regolazioni sono completamente manuali: sia la messa a fuoco (tramite la ghiera girevole) che la correzione trapezoidale (tramite lo slider) vanno regolati fisicamente direttamente su proiettore, senza la possibilità di utilizzare il telecomando per una maggiore comodità. Questa è una delle poche pecche di una produzione che altrimenti sarebbe davvero meritevole di lode. Ovviamente, però, sono presenti le classiche modalità di proiezione come quella riflessa per quando il dispositivo è posizionato dietro al telo di proiezione oppure quella capovolta per quando il proiettore è installato al soffitto. Il comparto audio, invece, è affidato ad uno speaker integrato da 5W che produce un suono potente e nitido.

Recensione BlitzWolf BW-V8: prezzo e considerazioni

BlitzWolf BW-V8 è un proiettore davvero molto buono, le cui (poche) incertezze possono essere corrette semplicemente munendosi di una classica tv stick oppure un set-top-box collegato tramite HDMI. La visione è ottima ed una volta regolato fuoco e trapezio potrete anche dimenticarvi dell’assenza di una vera e propria regolazione automatica o magari elettrica. Il principale punto di forza del proiettore, però, è sicuramente il suo rapporto qualità/prezzo.

BlitzWolf, infatti, propone il modello BW-V8 ad un prezzo di listino di circa 180€, ma grazie all’offerta lampo di Banggood si può approfittare in questi giorni di un importante sconto del 45% che abbatte il costo fino ad arrivare ad appena 99€. Con questo prezzo, è davvero impossibile rinunciare ad un proiettore del genere per iniziare immediatamente a costruire il proprio cinema personale in casa, oppure per rallegrare la serate in giardino con la visione di un film.

