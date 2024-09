8 prodotti Anker che ti miglioreranno la vita (a casa e in viaggio)

Conosciamo tutti Anker. È ormai anni che l’azienda si è contraddistinta nel mercato per i suoi power bank e per i suoi accessori per la ricarica domestica, grazie a dispositivi con un ottimo rapporto qualità prezzo, affidabili e – soprattutto negli ultimi anni – innovativi. Non per niente le powerbank di Anker sono tra i prodotti best-seller su Amazon, così come i suoi caricabatterie ed i suoi stand di ricarica, rivolti perlopiù ad un’utenza iPhone (ma non solo).

Ebbene, il brand ci ha inviato tra i suoi prodotti più venduti: caricabatterie compatti e potenti, basi di ricarica, powerbank molto capienti e delle basi di ricarica davvero progettate davvero in modo geniale.

Caricabatterie compatti, powerbank e stazioni di ricarica: questi 7 prodotti Anker sono tra i più venduti su Amazon e miglioreranno la tua vita

Videorecensione

Power Bank Anker Prime da 27.650 mAh

Grande perlopiù quanto una lattina di una qualsiasi bibita, la Power Bank Anker Prime da 27.650 mAh si potrebbe definire come una via di mezzo tra le normali power bank e le stazioni d’accumulo. Perché con la sua capienza e la sua potenza combinata di ben 250w è in grado addirittura di ricaricare un MacBook Pro M2 al 70% in meno di 30 minuti.

È grande ma, considerandone le potenzialità neanche troppo, ed integra due porte USB-C con potenza di ricarica massima da 140w, ed una porta USB-A con una potenza massima di 65w. Ha poi anche un display a colori, con il quale si potrà tenere sotto controllo il processo di ricarica dei dispositivi (del quale verrà visualizzata anche la potenza) ed integra il Bluetooth grazie al quale si connetterà ad un’applicazione per smartphone tramite la quale si potrà gestire in tutte le sue funzionalità oppure attivare un avviso sonoro qualora non si trovasse la powerbank.

Ma non finisce qui, perché può essere ricaricata velocemente a 170w, il che vuol dire che per portare la sua carica dallo 0% al 100% ci vorranno meno di 40 minuti.

Power Bank Anker Prime da 27.650 mAh costa 169,00 euro ma, tramite il box in basso, attualmente è possibile acquistarla su Amazon con uno sconto prossimo al 20% che fa scendere il prezzo a 136,99 euro.

Anker 737 Power Bank (PowerCore 24k) da 24000 mAh

Il concetto della Anker PowerCore 24k da 24000 mAh è molto simile a quello del prodotto precedente, ma cambiano alcune caratteristiche. Il design rimane perlopiù simile, anche se si tratta di un modello leggermente più compatto e leggero.

Anche questo dispositivo è dotato della più recente tecnologia Power Delivery 3.1 ma, a differenza del modello precedente, ha una capienza di 24000 mAh ed è in grado di garantire una potenza di ricarica combinata di 140w.

Integra due porte USB-C entrambe con funzione in-out in grado di erogare massimo 140w in accoppiata (oppure 100w in singola connessione) compatibili con Power Delivery 3.1, ed una porta USB-A in grado di erogare 18w. C’è anche un display a colori sul quale si potrà tenere sotto controllo tutte le caratteristiche di ricarica.

E così come il modello di cui abbiamo parlato prima, anche la Anker PowerCore 24k da 24000 mAh è dotata di tecnologia ActiveShield che monitora le temperature della batteria in tempo reale.

Il prezzo della Anker PowerCore 24k da 2400 mAh è di 147,73 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potreste acquistarla in offerta a 94,99 euro usufruendo di uno sconto del 26% e di un coupon di 15 euro da attivare direttamente nella pagina del prodotto.

Anker MagGo Power Bank da 10000 mAh

Arriviamo ora alle power bank più tradizionali e parliamo della Anker MagGo Power Bank da 10000 mAh. Disponibile sia in bianco che in nero, il suo design è pulito ed essenziale ed integra un display intelligente con il quale si potrà monitorare la percentuale di ricarica rimanente della batteria che, personalmente, trovo molto più comodo rispetto ai tipici LED.

È un prodotto MagSafe, quindi compatibile con tutti gli iPhone che integrano questa tecnologia, ma integra anche una porta USB-C tramite la quale non solo si potrà ricaricare, ma potrà ricaricare praticamente qualsiasi dispositivo compatibile con questo tipo di connessione. La cosa bella però, è il suo stand: è posizionato sul retro della batteria e, in accoppiata con il magnete MagSafe, trasformerà questa power bank in una sorta di stand per iPhone. E, credetemi, è una soluzione comodissima che uso spessissimo quando sono in viaggio.

Anker MagGo Power Bank da 10000 mAh può ricaricare in modalità wireless a 15w, con la sicurezza della certificazione Qi2 e, provandola su un iPhone 15 Pro, abbiamo ricaricato dallo 0 al 50% in poco meno di 45 minuti, con un’autonomia di due ricariche complete dello smartphone.

Il prezzo della Anker MagGo Power Bank da 10000 mAh è di 89,99 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarla in offerta su Amazon a 69 euro usufruendo di uno sconto già attivo e di un coupon di 10 euro da attivare direttamente nella pagina del prodotto.

Anker MagGo 622 da 5000 mAh

La Anker MagGo 622 da 5000 mAh è una versione più compatta del modello precedente, ed anche se ha un’autonomia dimezzata costa praticamente la metà. Con i suoi 5000 mAh è in grado di ricaricare completamente la batteria di un iPhone oppure di garantire un utilizzo continuo per altre 17 ore, e grazie alla sua batteria a mini-celle è spessa solo 12.5 millimetri e pesante 114 grammi.

In aggiunta, nella zona posteriore integra una soluzione a scorrimento che, grazie ad un meccanismo magnetico, è in grado di ripiegarsi su se stessa per trasformare la power bank in uno stand per iPhone, al quale si connetterà anche tramite MagSafe.

A differenza del modello più potente, la Anker MagGo 622 da 5000 mAh è in grado di erogare l’energia a 7.5w, inoltre integra una porta USB-C sul lato con la quale si potrà ricaricare la power bank oppure si potrà connettere qualsiasi dispositivo compatibile.

Il prezzo della Anker MagGo 622 da 5000 mAh è di 54,00 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarla in offerta su Amazon a 34,99 euro usufruendo di uno sconto del 36% già attivo e di un coupon di 3 euro da attivare direttamente nella pagina del prodotto.

Anker Nano II 735 da 65w

Ed ora passiamo ai caricabatterie: partiamo dall’Anker Nano II 735 da 65w che è quello che potrebbe essere definito il caricabatterie definitivo per i vostri viaggi. Grazie all’utilizzo della nuova tecnologia GaN (basato sul nitruro di gallio), questo caricabatterie è estremamente compatto (è grande poco più della cover delle AirPods Pro), ma nonostante ciò è dotato di tre porte ed è in grado di garantire una ricarica davvero buona.

Integra due porte USB-C in grado di erogare fino a 65w ed una porta USB-A in grado di erogare a 22.5w, che grazie alla tecnologia Intelligent Power Allocation vengono gestite automaticamente a seconda dell’utilizzo e dei dispositivi collegati.

Per farvi capire, grazie ai suoi 65w di potenza è in grado di caricare un MacBook Air senza troppi problemi con una velocità analoga al caricatore in confezione, ed è davvero una manna dal cielo quando ci si trova in viaggio.

Anker Nano II 735 da 65w costa 49,00 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarlo in offerta su Amazon a 28,49 euro usufruendo di uno sconto del 29% già attivo e di un coupon di 7 euro da attivare direttamente nella pagina del prodotto.

Anker Nano II 736 da 100w

Passiamo ora all’Anker Nano II 736 da 100w, che non è altro che una versione più potente (e leggermente più grande) del modello di cui abbiamo parlato prima. Nonostante si tratti di un modello da 100w che, di fatto, è più grande di quello da 65w, anche questo prodotto è realizzato con la tecnologia GaN II, ed è sensibilmente più compatto di un caricabatterie Apple da 96w.

È in grado di garantire una potenza massima da 100w, ed integra due porte USB-C che, se utilizzate assieme, erogano rispettivamente 60w e 45w, ma quella superiore – se utilizzata singolarmente – è in grado di erogare massimo 100w. Ha poi anche una porta USB-A che può erogare massimo 22.5w.

Capirete quindi che con questo caricabatterie universale potrebbe ricaricare praticamente qualsiasi dispositivo sia singolarmente che contemporaneamente e grazie alla tecnologia Intelligent Power Allocation vengono gestite automaticamente a seconda dell’utilizzo e dei dispositivi collegati.

Il prezzo dell’Anker Nano II 736 da 100w è di 69,00 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarlo in offerta su Amazon a 38,69 euro usufruendo di uno sconto del 39% già attivo e di un coupon del 10% euro da attivare direttamente nella pagina del prodotto.

Anker MagGo 3-in-1

Arriva il turno delle stazioni di ricarica che però, a differenza di tutti i prodotti di cui abbiamo parlato fino ad ora, sono dispositivi perlopiù pensati per il mondo Apple, oppure per qualsiasi smartphone Android dotato di una custodia MagSafe. Iniziamo con la Anker MagGo 3-in-1. Si tratta di un prodotto realizzato con un design quasi geniale, che è in grado di ricaricare smartphone, Apple Watch e AirPods contemporaneamente grazie ad una serie di meccanismi di apertura davvero funzionali.

Da chiusa è grande perlopiù quanto una power bank ma, una volta aperta, può ricaricare gli smartphone tramite MagSafe, uno smartwatch con uno stand magnetico e gli auricolari grazie ad un’ulteriore superficie di ricarica wireless.

Anche questo modello è certificato Qi2 per la ricarica wireless da 15w ed è un prodotto che si adatta perfettamente ai viaggi. È in grado di ricaricare un Apple Watch al 40% in circa 30 minuti grazie alla certificazione MFW (che lo rende più veloce rispetto ai prodotti non certificati) ed il supporto ad inclinazione regolabile vi permetterà di piazzare lo smartphone in praticamente qualsiasi posizione anche grazie alla tecnologia Magnetic Power Profile (MPP) che assicura un collegamento molto stabile in fase di ricarica.

Anker MagGo 3-in-1 costa 109,99 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarla con il 15% di sconto attivando un coupon direttamente nella pagina del prodotto.

Anker MagSafe Cube 3 in 1

Anker MagSafe Cube 3 in 1 è un altro prodotto davvero geniale. In sostanza è un cubo, che grazie ad una serie di meccanismi è in grado di ricaricare tre dispositivi contemporaneamente. Proprio come il prodotto di cui abbiamo appena parlato, anche l’Anker MagSafe Cube 3 in 1 può ricaricare un iPhone (o un qualsiasi Android con cover magnetica), gli auricolari wireless (come le AirPods) e gli smartwatch (come un Apple Watch).

Arriva con un minuscolo caricabatterie da 30w in confezione e la zona dove si collegherà lo smartphone si può regolare nell’angolazione arrivando fino a 60°. Ma non finisce qui, perché alzando la sezione MagSafe si darà spazio ad un’ulteriore zona di ricarica wireless con la quale si potranno ricaricare gli auricolari e, sul lato destro del dispositivo, si potrà aprire un ulteriore sezione a scomparsa sulla quale si ricaricherà lo smartwatch. Nulla di più semplice, nulla di più geniale.

Anche questo modello è certificato Qi2 per la ricarica wireless da 15w ed è un prodotto che si adatta perfettamente ai viaggi, anche se la sua struttura decisamente solida lo rende pesante il giusto da rimanere ben saldo sulla superficie su cui si appoggia.

Il prezzo di vendita dell’Anker MagSafe Cube 3 in 1 è di 144,99 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarla con il 15% di sconto attivando un coupon direttamente nella pagina del prodotto.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le