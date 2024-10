Realme UI 6.0 ha una data, e non sarà l’unica grande novità

Ci siamo: anche Realme si appresta ad abbracciare l’aggiornamento ad Android 15 e a farlo con la prossima Realme UI 6.0. Così come OPPO introdurrà la sua ColorOS 15 e OnePlus la sua OxygenOS 15, anche l’altro sub-brand della casa madre sta per introdurre al suo pubblico quello che sarà il suo major update di ultima fattura. Sull’argomento si è pronunciato lo stesso product manager Chase Xu, che sul social Weibo ha pubblicato un teaser contenente la data ufficiale di rilascio.

Realme GT 7 Pro e Realme UI 6.0: la data di presentazione ufficiale si avvicina

Non è ancora una data precisa: per il momento ci si limita a indicare il mese di ottobre 2024, ma non ci dovrebbe volere molto prima di scoprire il giorno esatto. Come spesso accade in questi casi, è più che lecito aspettarci che il major update coincida con il debutto del prossimo top di gamma, visto che – non a caso – Realme GT 7 Pro dovrebbe arrivare nello stesso periodo.

Dando per scontato che il flagship si baserà su Snapdragon 8 Elite, ci aspettiamo che conseguentemente debutti dopo il 21 ottobre, giorno della sua presentazione ufficiale. Il teaser si limita a questo senza dare particolari indicazioni sulle sue novità, anche se è altamente probabile che la Realme UI 6.0 sarà molto simile alla ColorOS 15, di cui sappiamo già tanto.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le