Realme Pad 2 Lite ufficiale: il tablet low budget è tornato

A distanza di oltre un anno dall’ultimo Pad 2, la compagnia cinese ha sfornato un nuovo tablet economico. Realme Pad 2 Lite ha tutte le carte in regola per piacere: uno stile accattivante, colorazioni eleganti, specifiche tecniche che non fanno una piega ed un prezzo accessibile!

Realme Pad 2 Lite: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

Lo stile del nuovo Realme Pad 2 Lite ricalca quello del predecessore: ci sono una cover posteriore con una doppia finitura e una fotocamera circolare, ma cambiano le colorazioni (viola e nero, contro verde e nero) ed il display. Il modello Lite offre uno schermo leggermente più compatto, da 10,95″ con risoluzione 2K, refresh rate a 90 Hz e luminosità di picco di 450 nit. Ritorna il chipset Helio G99 di MediaTek (6 nm, 2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55, GPU Mali-G57 MC2) con memorie da 4/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage espandibile tramite micro SD. La batteria è un’unita da 8.300 mAh con ricarica da 15W, mentre le fotocamere sono da 8 MP (principale) e da 5 MP (selfie). Lato software è presente Android 14, sotto forma di Realme UI 5 for Pad.

Crediti: Realme

Il nuovo Realme Pad 2 Lite è stato lanciato in India al prezzo di partenza di circa 161€ al cambio attuale (ossia 14.999 INR) per la versione da 4/128 GB. È presente anche una variante maggiorata, da 8/256 GB, proposta a circa 182€ al cambio (16.999 INR). Nonostante il lancio in Italia di Realme Pad e Pad Mini, il secondo capitolo non è mai arrivato alle nostre latitudini. A questo punto è probabile che non vedremo nemmeno la versione Lite, ma in caso di novità vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le