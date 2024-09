Realme Pad 2 Lite: il nuovo tablet economico ha una data

Realme ha in programma diversi prodotti da presentare, con l’evento ufficiale che arriverà a giorni. Infatti è in arriva una gamma di smart TV CineSonic ma anche della nuova lineup di smartphone Realme P2. Il brand però ha in programma anche il lancio del tablet Realme Pad 2 Lite, nuovo tablet che si preannuncia molto interessante.

Realme Pad 2 Lite avrà un display 2K e un chip MediaTek: ecco la data di presentazione

Credit: flipkart

Durante le ultime ore sono arrivate varie conferme circa le specifiche tecniche del prossimo tablet di casa Realme, il Pad 2 Lite. Il prodotto sarà dotato di un display Comfort Eye con risoluzione 2K a (1920 x 1200 pixel), con un refresh-rate da 90 Hz e con 450 nit di luninosità. Il rapporto schermo-scocca avrà una percentuale dell’83,6%.

Il design del tablet è caratterizzato da una scocca bicolore sul retro, con una porzione più grande ed una più ristretta. All’interno di quest’ultima figura un modulo fotografico circolare con due fotocamere. Il lato anteriore del Pad 2 Lite invece presenta cornici non troppo spesse e uguali tra loro. All’interno del tablet, Realme ha inserito una batteria da 8.300 mAh mentre per il chipset abbiamo una soluzione MediaTek Helio G99 (un punteggio AnTuTu di 416.497). La data di presentazione è fissata per il 13 settembre, quindi tra una manciata di giorni: il lancio avverrà solo in India quindi teniamo le dita incrociate e speriamo di vedere questa novità anche alle nostre latitudini.

