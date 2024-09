Realme P2 Pro spunta su Geekbench: avrà una marcia in più rispetto al primo capitolo

Realme non intende fermare il suo processo di crescita e proprio la scorsa settimana ha cominciato a fomentare l’attesa degli utenti, annunciando il debutto di una serie abbastanza apprezzata. L’azienda cinese infatti ha rivelato che il prossimo 13 settembre ci sarà una presentazione ufficiale: dovrebbe arrivare il nuovo Realme P2 Pro. Quanto anticipato qualche giorno fa dal brand ha riguardato l’evento e una peculiarità che contraddistinguerà lo smartphone, ovvero il suo display curvo. Realme lo ho introdotto infatti come “il telefono con display curvo più veloce” all’interno della sua fascia di prezzo. Un altro aspetto svelato direttamente dall’azienda è la ricarica rapida cablata a 80W.

Realme P2 Pro: Geekbench svela la presenza a bordo dello Snapdragon 7s Gen 2

P1 Pro – Crediti: Realme

Dopo il discreto successo di Realme P1 e P1 Pro, classificati come gli smartphone con display curvo meno costosi su piazza, il mondo mobile si appresta ad accogliere prossimamente la nuova gamma P2. Un ulteriore segnale di imminenza è stato dato nelle ultime ore da Geekbench, piattaforma che ha svelato parzialmente le specifiche del prossimo Realme P2 Pro.

Crediti: Geekbench

Il prototipo in questione è testato sul famoso sito di benchmark e dispone di 12 GB di memoria RAM, anche se c’è la probabilità che Realme offrirà diversi tagli. Il test ha svelato inoltre il cuore pulsante dello smartphone, ovvero il processore Snapdragon 7s Gen 2 di Qualcomm: dovremmo avere quindi una marcia in più rispetto al precedente, mosso dallo Snapdragon 6 Gen 1. Il sistema operativo sarà Android 14 con personalizzazione Realme UI. In merito alle performance, in single-core Realme P2 Pro ha ottenuto un punteggio pari ad 866, mentre in multi-core è arrivato a 2.811. Al momento l’appuntamento è rimandato al 13 settembre, data in cui la nuova gamma dovrebbe arrivare ufficialmente in casa Realme.

