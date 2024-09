RCS arriva su iPhone, ma in Italia nessun operatore lo supporta: la situazione

Con iOS 18 anche gli iPhone hanno ricevuto finalmente il supporto per la comunicazione RCS, ma sembra essere soltanto l’ennesima funzionalità non disponibile in Italia (e non per colpa di Apple). Secondo quanto comunicato dall’azienda di Cupertino sulle pagine del supporto ufficiale, infatti, nessuno degli operatori italiani supporta anche questa funzionalità che potrebbe rivoluzionare la messaggistica istantanea multipiattaforma.

In Italia manca il supporto per la comunicazione RCS tra iPhone e Android

RCS (Rich Communication Services) è un protocollo di comunicazione che migliora gli SMS tradizionali, consentendo funzionalità simili a quelle delle app di messaggistica moderne come WhatsApp o Telegram. Questo particolare protocollo integra funzionalità come chat di gruppo, condivisione di file multimediali, conferme di lettura e messaggi più lunghi e la sua introduzione è considerata da Google come “l’inizio di una nuova era”.

Per essere sfruttato, però, è necessario che gli operatori introducano il supporto ufficiale alla tecnologia e in Italia, stando alla pagina ufficiale del supporto di Apple, al momento non ci sarebbero operatori in grado di utilizzare le comunicazioni RCS. Di seguito la lista degli operatori e le loro funzionalità, come da descrizione di Apple.

Fastweb : 5G, AML, eSIM, Facetime, LTE, Hotspot, VoLTE

: 5G, AML, eSIM, Facetime, LTE, Hotspot, VoLTE Iliad : 5G, AML, eSIM, Facetime, LTE, Hotsop, Segreteria visiva

: 5G, AML, eSIM, Facetime, LTE, Hotsop, Segreteria visiva TIM : 5G, AML, Facetime, LTE, Hotspot, VoLTE

: 5G, AML, Facetime, LTE, Hotspot, VoLTE Vodafone : 5G, AML, eSIM, Facetime, LTE, Hotspot, VoLTE

: 5G, AML, eSIM, Facetime, LTE, Hotspot, VoLTE WindTre: 5G. AML, eSIM, Facetime, LTE, Hotspot, VoLTE

Non possiamo quindi far altro che sperare che la rinnovata popolarità di questo servizio possa indurre gli operatori ad introdurre il supporto ufficiale per RCS, consentendo comunicazioni più ricche tra iOS e Android anche senza app di terze parti.

