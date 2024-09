Fino al 70% di sconto per il compleanno di Geekmall: settembre è il mese delle occasioni!

I saldi tech di Geekmall non finiscono mai: dopo il momento della pausa estiva tornano le occasioni per risparmiare e questa volta c’è un motivo importante. Lo store festeggia il suo quarto compleanno ed ovviamente non possono mancare una sfilza di offerte su tantissimi prodotti, con sconti fino al 70% e la possibilità di ottenere un risparmio aggiuntivo grazie ai nuovi Coupon del mese!

Geekmall festeggia il 4° compleanno: tante offerte lampo e nuovi Coupon con la nuova promozione di settembre

Crediti: Geekmall

Le offerte per il compleanno di Geekmall terminano il 24 settembre: il periodo promozionale è davvero lungo, in modo da dare a tutti l’occasione di spendere meno sui prodotti tech preferiti. Nella pagina dedicata all’iniziativa sono presenti tante categorie: per prima cosa c’è una selezione di partner di Geekmall che saranno presenti a IFA 2024 (la fiera di Berlino che si terrà dal 6 al 10 settembre). Narwal, Oukitel, FOSSiBOT, Creality e non solo: basta cliccare sul logo del brand per dare un’occhiata a tanti articoli tech.

Dopo la sezione dedicata ai migliori brand ci sono le categorie di prodotti in sconto: bici e monopattini elettrici, Power Station (una manna dal cielo per le avventure outdoor e i viaggi), soluzioni smart home, articoli di elettronica (monitor, proiettori, mini PC, notebook). Nella pagina è presente anche l’iniziativa “Offerte Buono”: basta seguire le istruzioni per provare a ricevere un buono sconto (del valore di 5€, 10€, 100€, 1000€, 4%) oppure tastiera meccanica, un mouse da gaming o un paio di cuffie Tronsmart ad un prezzo stracciato. Dai un’occhiata alla pagina della promo per scoprire tutti i dettagli e le offerte del momento; inoltre in basso trovi anche una selezione di prodotti ad un prezzo super conveniente! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le